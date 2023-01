Com o Parazão adiado, Remo muda adversário e empata com o Bragantino em amistoso no Baenão

Clube do Remo e Bragantino jogaram na tarde deste sábado, no estádio Evandro Almeida. Os azulinos foram melhores na maior parte do tempo, mas não conseguiram sair com a vitória. A partida acabou no empate em 1 a 1. Os dois gols foram marcados no segundo tempo. Richard Franco abriu o placar em favor dos azulinos e Moisés descontou para os visitantes já nos acréscimos.

Veja os mlhores momentos da partida

A princípio, o sábado seria de estreia do Parazão, mas devido a medida do STJD, que suspendeu o campeonato, o Leão Azul precisou arrumar um jeito de manter a atividade. Como a partida contra o Independiente não aconteceu, o clube resolveu substituir o adversário e entrar em campo. Assim que o árbitro decretou o início da partida, o Remo tomou iniciativa de correr para o ataque. O primeiro chute a gol veio com um minuto de jogo, pelos pés de Pedro Vitor, de fora da área.

A torcida não esteve em grande número, mas apoiou o clube no empate contra o Bragantino. (Thiago Gomes / O Liberal)

Por todo primeiro tempo, as melhores chances de gol foram criadas pelos azulinos. Aos 39, inclusive, o Leão abriu o placar com Muriqui, mas o árbitro confirmou a posição irregular do atleta e o gol foi anulado. Visualmente, o Clube do Remo veio com um time bastante solto, trabalhando o toque de bola com intensidade e em larga escala. Ao final do primeiro tempo, o técnico Marcelo Cabo promoveu algumas mudanças e o time foi mudando a postura.

Do outro lado, o Bragantino parecia um tanto perdido, com jogadores ainda desentrosados e claras dificuldades em sair jogando. A fragilidade do time logo foi posta à prova, aos sete do segundo tempo, quando Soares aplicou um passe na medida, em profundidade, para Muriqui, que vinha entrando na grande área do Tubarão. O atacante chutou rasteiro e a bola resvalou no goleiro, voltando ao atacante, que achou Richard Franco sozinho, tendo apenas o trabalho de empurrar para o gol, 1 a 0.

Elenco comemora gol do volante Richard Franco. (Thiago Gomes / O Liberal)

A primeira boa chance do Bragantino veio somente aos 26, com Cassiano. O atacante cercou a grande área e arriscou um chute perigoso, que passou bem perto da trave de Vinícius. A resposta do Remo geralmente vinha pela direita e começava em Soares, dono de bons passes e visão de jogo diferenciada. Por várias vezes deixou os companheiros de time em posição favorável.

O problema ocorre quando as finalizações não saem. De tanto criar, o Remo não conseguiu forças para finalizar com efetividade, dando margem para um velho ditado que reina nos gramados de jogo. "Quem não faz, leva". E assim foi. Aos 47 do segundo tempo, a defesa do Remo resolveu sair da área, para o desespero do goleiro Vinícius, que viu Moisés se adiantar e receber um cruzamento na medida para o cabeceio que guardou a bola no fundo da rede. Assim, a festa azulina programada para o sábado recebeu mais um balde de água fria.