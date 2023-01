Parazão suspenso: campeonato pode ser realizado fora de datas estipuladas pelo calendário da CBF

A suspensão do Parazão 2023 trouxe um problema para a Federação Paraense de Futebol (FPF). Com uma data a menos para a realização do torneio, a entidade de controla o futebol no estado deverá "encaixar" o campeonato no prazo estipulado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A data limite, de acordo com o Calendário Anual do Futebol Brasileiro, para o fim dos estaduais é o dia 9 de abril, domingo de Páscoa.

Porém, o adiamento da primeira rodada do Parazão fará com que a FPF tenha uma "dor de cabeça" na hora de reorganizar o campeonato. Com o atual cenário, há duas possibilidades a serem cogitadas para o Parazão:

O torneio pode terminar depois do dia 9 de abril, ficando próximo à estreia das equipes no Brasileirão

Os dois jogos das finais podem ser realizados na mesma semana, fato que foi evitado pela sugestão da CBF

De acordo com a CBF, os estaduais, incluindo o Campeonato Paraense, deveriam iniciar na semana passada, no dia 14 de janeiro. No entanto, a FPF decidiu "atrasar" a competição em uma semana. Essa manobra fazia parte da série de rearranjo de datas realizada pela FPF este ano.

Um dos possíveis motivos para o atraso do início do Parazão é a reinauguração do estádio Mangueirão, que será entregue no dia 19 de março. A FPF fez uma força-tarefa para que a rodada 6 do estadual, que abrigaria o clássico Re-Pa, fosse disputada nesta data.

Para isso, a FPF fez uma grande mudança na tabela. As primeiras partidas do Parazão seriam disputadas em cada fim de semana e não mais às quartas e domingos, como havia sido sugerido pela CBF. Além disso, a entidade "trocou" a rodada 6 pela rodada 8, para que o clássico Re-Pa fosse disputado exatamente no dia de entrega do Mangueirão.

As mudanças planejadas pela FPF, no entanto, não iriam interferir na data da final do torneio. A única mudança mais significante seria a proximidade de partidas da fase final (quartas e semis), que seriam disputadas no meio e no final da semana.

Times paraenses têm calendário cheio

Nesse primeiro semestre, os clubes com as duas maiores torcidas do Pará, Remo e Paysandu, disputarão várias competições. Além da disputa do Campeonato Paraense, a dupla Re-Pa ainda estará na Copa Verde, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série C, competição mais importante dos clube na temporada 2023.

Outras duas equipes também terão competições no primeiro semestre. Tuna e Águia de Marabá, terceira e quarta colocadas no último Parazão, jogarão a Copa do Brasil e Série D neste ano, além do Parazão.