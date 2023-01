Parazão suspenso: em ofício, FPF reconhece decisão do STJD, mas pede manutenção da primeira rodada

A Federação Paraense de Futebol (FPF) enviou um ofício aos clubes participantes do Campeonato Paraense de 2023 comunicando a suspensão do torneio. A paralisação da competição foi determinada nesta sexta-feira (20) pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). No documento enviado aos clubes, a FPF disse que reconhece a decisão Superior Tribunal, mas reforça que "não faz parte das medidas ajuizadas" no processo.

A entidade encerra dizendo que, apesar de respeitar a medida, não vai se "furtar em defender a competição e os filiados" e que tenta fazer com que a primeira rodada seja realizada ainda neste final de semana.

"A Diretoria Jurídica da FPF já apresentou Pedido de Reconsideração visando, pelo menos, que seja mantida a primeira rodada da competição em virtude dos preparativos de todos os envolvidos", conclui a nota.

A nota também reforça que a entidade está atenta às necessidades dos clubes e dará apoio às equipes que estavam em viagem ou chegaram a se deslocar para as partidas deste final de semana. Os custos - como já são por contrato - serão arcados pela Federação, que alega já ter tido despesas de mais de R$ 150 mil com a logística dos times visitantes.

Documento foi divulgado pela Federação nesta sexta-feira, horas após a limitar do STJD (Divulgação/FPF)

Reunião de emergência

O documento, enviado aos clubes nesta sexta, foi redigido após uma reunião de emergência convocada na sede da Federação Paraense de Futebol para discutir o futuro do campeonato. A informação foi confirmada pelo presidente em exercício da entidade, Ricardo Oliveira, ao Núcleo de Esportes de O Liberal.

O presidente da FPF, Ricardo Gluck Paul, não está no país. O mandatário da instituição que comanda o futebol estadual é o chefe da delegação do Brasil que disputa o Sul-Americano Sub-20, na Colômbia. Com isso, o vice, Ricardo Oliveira, tem sido responsável pela entidade.

Entenda o caso

O Campeonato Paraense de 2023 está adiado e sem data para ser iniciado. Uma liminar do STJD determinou a paralisação do torneio a pedido do Paragominas, que, rebaixado no Parazão do ano passado, pleiteia o retorno à elite do estadual alegando irregularidades.

Após serem expulsos e punidos pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) por atos de indisciplina praticados quando jogaram a Segundinha pelo Itupiranga, em 2021, Guga e Hatos jogaram por outros clubes no Parazão de 2022 e não cumpriram as devidas suspensões apenadas pelo TJD/PA. O primeiro pegou dois jogos e cumpriu um, enquanto o segundo teve ampliada para cinco jogos e também cumpriu um.

No dia 20 de outubro, o Pleno do Tribunal decidiu, por unanimidade, anular todas as decisões até então divulgadas pelo TJD/PA e pedir novo julgamento, o que foi feito em 20 de dezembro do ano passado. O TJD manteve o Paragominas rebaixado e multou o Itupiranga em R$ 30 mil, por ter esquecido de notificar os jogadores sobre as referidas punições. Apesar da nova derrota, o Paragominas não desistiu do caso e entrou com novo recurso no STJD.

Dupla Re-Pa suspende venda de ingressos

Os clubes de maior torcida do Pará, Remo e Paysandu, suspenderam as vendas de ingresso para a primeira rodada do torneio, que estava prevista para acontecer neste final de semana. Ambos os clubes jogariam em casa.

O Leão, atual campeão do Parazão, jogaria contra o Independente de Tucuruí, no sábado (21). Enquanto isso, o Papão, vice em 2022, enfrentaria o Bragantino, no domingo (22). As equipes aguardam uma nova data para o início da competição.