Parazão suspenso: Paysandu confirma amistoso contra o São Francisco para domingo (22), na Curuzu

A paralisação do Campeonato Paraense não impedirá o Paysandu de entrar em campo neste final de semana. O presidente Maurício Ettinger, em contato com a equipe de reportagem de O Liberal, confirmou que o clube bicolor agendou um amistoso contra o São Francisco para o domingo de manhã, na Curuzu. Ingressos custarão R$ 10, mas sócios torcedores poderão entrar de graça.

"O Paysandu está atendendo o que foi determinado pelo STJD e pela Federação, que postergou o início da competição. Já voltamos de Barcarena, terminamos a pré-temporada lá, devemos continuar aqui [em Belém]. Já estamos organizando um amistoso para o domingo de manhã na Curuzu, contra o São Francisco.", explicou Ettinger.

O Papão estrearia no Parazão 2023 também no domingo de manhã, contra o Bragantino, na Curuzu. Desta forma, a programação do clube para o final de semana seguirá praticamente a mesma. A venda de ingressos do jogo contra o Tubarão foi suspensa, mas os bilhetes já adquiridos valerão para a nova data do confronto, a ser confirmada pela FPF quando o torneio for retomado.

"Informo à Fiel que os ingressos já comprados valerão para o primeiro jogo, sem problema, por enquanto a gente suspendeu a venda", tranquilizou o presidente do Paysandu.

A decisão do Papão foi tomada cerca de três horas após a confirmação da suspensão do Parazão por meio de liminar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), concedida pela Corte em favor do Paragominas. O Jacaré da Estrada, que foi rebaixado para a Segunda Divisão do Paraense na edição passada do estadual, tenta o retorno à elite por meio de Justiça. O presidente do PFC alega que Bragantino e Águia de Marabá devam perder pontos pelo uso irregular dos jogadores Hatos e Guga no Parazão 2022.

"Infelizmente foi algum reflexo, que todos acompanharam, do ano passado. Quem perde é o futebol paraense. Mas, vamos firmes, vamos continuar nosso treinamento e tenho certeza que vai dar tudo certo", concluiu Maurício Ettinger.