Com Parazão suspenso e presidente da FPF fora do Brasil, membros da FPF reúnem para debater situação

Com o Campeonato Paraense suspenso, a Federação Paraense de Futebol (FPF), busca um plano para tentar fazer com que a competição ocorra, sem danos às equipes. Membros da FPF estão reunidos, debatendo o que será feito para que o Parazão comece o quanto antes. O vice-presidente da Federação, Ricardo Oliveira, informou que tudo isso será debatido na tarde desta sexta-feira (20) entre com staff da instituição.

“Soubemos do ocorrido e estamos montando um gabinete neste momento para debatermos o assunto. Não posso passar nada, vamos soltar em breve uma nota com a decisão tomada pela FPF. Estamos recebendo as informações e com calma, mais tarde, vamos informar tudo”, disse, em entrevista ao O Liberal.

O presidente da FPF, Ricardo Gluck Paul, não está no Brasil. O mandatário da instituição que comanda o futebol estadual está à frente da delegação da Seleção Brasileira, na Colômbia, que disputa o Sul-Americano Sub-20. Com isso, o vice Ricardo Oliveira é o presidente em exercício da Federação.