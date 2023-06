Após eliminar o Paysandu, jogadores do Remo dançam e provocam o rival na Curuzu: 'Tudo normal aqui'

A vitória do Remo diante do Paysandu por 1 a 0, na manhã desta terça-feira (20), na Curuzu, classificou o Leão Azul para a final da Copa Pará de futebol Sub-20 fase metropolitana. Após o jogo, os atletas do clube azulino fizeram a festa no vestiário da Curuzu com muito funk e dancinhas e provocações para cima do Papão, maior rival azulino.

Em vídeo publicado em seu perfil no Instagram, o jogador Edson Kauã, do Remo, provocou o Paysandu e disse: “Tudo normal aqui”, fazendo alusão aos jogos do Remo na Curuzu.