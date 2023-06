Deu Leão! Remo vence o Paysandu na Curuzu e garante vaga na final da Copa Pará Sub-20

O Remo é o finalista da Copa Pará Sub-20 região metropolitana 2023. A equipe azulina venceu o seu maior rival, o Paysandu, nesta terça-feira (20), dentro da Curuzu pelo placar de 1 a 0 e se garantiu na decisão da competição promovida pela Federação Paraense de Futebol (FPF).

No primeiro jogo, no Baenão, na semana passada, as duas equipes empataram em 0 a 0. Deixando a decisão aberta e o Leão, mesmo jogando fora de casa, não deu chances para o Paysandu e venceu com gol de Solano, capitão da equipe, aos 14 minutos do primeiro tempo, após receber cruzamento da direita, o meio-campista azulino completou para o gol na segunda trave.

Agora o Remo aguarda quem passar de Fonte Nova x Bola Branca, No primeiro jogo o Fonte Nova venceu por 2 a 0. As equipes voltam a se enfrentar na tarde de hoje, às 15h30, no CEJU, em Belém.