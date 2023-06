Paysandu: novo coordenador da base, Lecheva explica função e planeja títulos e retorno à Copinha

Coordenador geral da base do Paysandu, Ricardo Lecheva, tenta mudar as categorias de base do papão. Longe da Copa São Paulo e sem títulos, o clube bicolor promove peneiras pelo interior, prática que o clube havia deixado de realizar, para tentar reerguer o futebol nas divisões inferiores para que no futuro os atletas sejam utilizados no profissional.

O ex-jogador bicolor agora assumiu uma nova função no clube alviceleste, a de coordenador geral e busca novos horizontes ao futebol de base, além do futebol feminino. Para Lecheva, resgatar o vínculo do Paysandu com garotos do interior, é um dos caminhos para que o clube volta a revelar jogadores.

“Vimos uma carência muito grande, até mesmo de qualidade técnica na base e feminino e por isso, talvez, explique a ausência de títulos nos últimos anos e voltamos a resgatar essa história de buscar garotos para a base vindos do interior, iniciamos nas peneiras, fizemos isso em uma peneira em Colares (PA), que foi proveitosa, em que tiramos 11 garotos que já estão treinando com a base oficial do clube. Já temos pré-agendados uma em Benfica, distrito de Benevides (PA), Barcarena (PA) e São Caetano de Odivelas (PA)”, disse em entrevista à Papão TV.

As peneiras do Paysandu são realizadas em duas etapas, com jogadores do interior sendo selecionados e ficando em Belém, treinando com a equipe principal da base. Um outro processo avaliativo é realizado e, caso o atleta passe, ele permanece no clube. As avaliações são realizadas por três profissionais e atendem, nesse primeiro momento, apenas as categorias Sub-17, Sub-20, além do feminino. O coordenador Ricardo Lecheva sabe que não é do dia para a noite que as coisas mudam, porém, ele acredita em um momento melhor na base do Papão e parcerias foram retomadas para que o plano seja mantido no clube alviceleste.

“Nosso principal objetivo é voltar a conquistar títulos e conseguir a vaga para a Copa São Paulo de 2024, já que o Paysandu está sem jogar a competição faz um tempo, ela é a competição ‘queridinha’ das categorias e o clube não pode passar tanto tempo sem jogar. O trabalho de reformulação está sendo muito bem-feita, a diretoria tem dado suporte para melhorar a estrutura, retomamos algumas parcerias que havíamos perdidos. É um trabalho longo e sabemos que em um ano não se resolve tudo, precisamos de pelo menos três, quatro anos para voltarmos uma categoria forte e revelar atletas para o profissional”, finalizou.