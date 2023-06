Paysandu: presidente confirma chegada de mais três contratações e descarta goleiro ex-Remo

A busca por jogadores para reforçar o elenco para a disputa da Série C segue insana no Paysandu. A pressão na Curuzu é grande, principalmente depois que o clube entrou na zona de rebaixamento da competição nacional. O presidente do Papão, Maurício Ettinger, informou que a diretoria quer com urgência alguns atletas e que novos contratados devem ser anunciados nos próximos dias. O mandatário também negou interesse no goleiro Douglas Borges.

Em rápida conversa com a equipe de O Liberal, Maurício Ettinger falou sobre as chegadas de reforços, mas não quis dar pistas sobre as posições que o clube busca, porém, afirmou que a diretoria analisa nomes: “Três contratações estão em andamento”, disse.

O presidente do papão negou sobre a possibilidade de contratação do goleiro Douglas Borges, de 33 anos, que está no Botafogo-RJ, porém, não vem sendo aproveitado no clube carioca. Douglas já jogou em Belém e defendeu o Remo na temporada 2016 e esteve em campo em apenas três partidas.

O clube bicolor possui no elenco quatro opções para o gol. O titular atualmente é jovem Gabriel Bernard, de 22 anos, que assumiu a posição após Thiago Coelho passar por cirurgia de apendicite. O clube também possui no elenco Alan Bernardon, de 28 anos, que estava no XV de Piracicaba-SP. Ele jogou uma vez pelo clube paraense, no empate em 1 a 1 diante do São José-RS, na Curuzu. A última opção é o jovem da base, Cláudio Vitor, de 19 anos.