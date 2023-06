Lei do ex? Adversário do Paysandu, Floresta-CE possui quatro jogadores que defenderam o Papão; veja

O Paysandu terá pela frente o Floresta-CE, no próximo domingo (18), às 19h na Curuzu, em Belém, pela 9ª rodada do campeonato Brasileiro da Série C. O Papão está na zona de rebaixamento e irá encarar jogadores que já vestiram a camisa bicolor.

A partida vale muito para as duas equipes. O Floresta está na 13ª colocação na tabela com 10 pontos conquistados, caso o Paysandu vença, o clube paraense ultrapassa a equipe nordestina. O clube cearense possui no elenco alguns atletas que passaram pelo Papão nos últimos anos, dois deles foram campeões pelo Bicola.

Veja a lista

Goleiro Zé Carlos – Jogador atualmente com 37 anos e esteve em Belém defendendo o Papão em 2013. O jogador foi campeão estadual e atuou em parte da Série B.

Goleiro Zé Carlos em 2013 no Papão (Marcelo Seabra / Arquivo OLiberal)

Lateral-direito Igor Carvalho – Atleta defendeu as cores do Papão na temporada 2022 e vestiu a camisa bicolor em 31 oportunidades.

Igor Carvalho fez 31 partidas pelo Papão (Vitor Castelo / Paysandu)

Zagueiro Alisson – Defensor esteve na Capital paraense em 2021, fez 14 partidas pelo Papão e foi campeão do Parazão.

Zagueiro Alisson treinando pelo Paysandu em 2021 na Curuzu (John Wesley / Paysandu)

Meia Lucas Alisson – Com 24 anos, o jogador já rodou por vários clubes do país e atuou duas vezes pela Segundinha do Parazão pelas equipes do Parauapebas e também do Atlético-PA.

Meia Ricardinho – Contratado pelo Paysandu como o principal atleta da temporada 2022, Ricardinho não conseguiu desempenhar o mesmo futebol que vinha apresentando em clubes anteriores, principalmente no Ceará. Pelo Papão, Ricardinho passou por uma cirurgia que o deixou de fora dos gramados por um pouco mais de seis meses. Retornou ao time no final de 2022 e ajudou na conquista da Copa Verde. Iniciou a temporada de 2023, mas com a saída do time na semifinal do Parazão, Ricardinho e Paysandu decidiram não renovar o vínculo para o restante desta temporada. Ao todo o meia esteve em campo 31 vezes pelo Paysandu, marcou cinco gols e levantou o título da Copa Verde.

Ricardinho fez mais de 30 jogos com a camisa do Papão e conquistou o título da Copa Verde de 2022 (Márcio Melo / Paysandu)

Lembra deles?

Além dos jogadores, o Floresta possui membros da diretoria e também da comissão técnica, que passaram pelo futebol paraense. O técnico do clube é Gerson Gusmão, treinador que comandou o Remo no ano passado, na Série C do Brasileiro.

Gerson Gusmão treinando o Remo no ano passado (Igor Mota / O Liberal)

Já na diretoria do clube, o executivo de futebol Fred Gomes, é quem comanda as contratações e ajusta o dia-a-dia do clube cearense. Fred trabalhou primeiramente no Remo em 2015 e 2016 e retornou a Belém para assumir o cargo do Paysandu em 2021 e 2022.

Fred Gomes na sua apresentação no Paysandu (Jorge Luís Totti/Paysandu)

Transmissão

Paysandu x Floresta duelam no domingo (18), às 19h, em Belém, no Estádio da Curuzu, pelo Brasileirão da Série C. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com, além da Rádio Liberal FM, que transmitirá o jogo nas redes sociais do Grupo Liberal, no Youtube, além da frequência 97,5MHz.