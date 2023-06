Jogadores do Paysandu fazem reunião sobre mau momento da equipe na temporada

Os jogadores do Paysandu se reuniram para debater a crise que a equipe vive na temporada de 2023. Quem confirmou a informação foi o meia Robinho, em entrevista coletiva concedida na tarde desta quarta-feira (14). Segundo ele, alguns atletas foram cobrados durante a conversa.

"Tivemos uma reunião ontem (terça-feira, 13). Fizemos algumas cobranças e foram colocados os pontos de vista de alguns jogadores. Nós mais velhos temos que chamar a responsabilidade nesse momento complicado. A ideia é tirar a pressão dos meninos mais novos, para que eles se sintam livres pra jogar", disse Robinho.

No momento, o Paysandu ocupa a 18ª colocação da Série C, com nove pontos conquistados em oito jogos. O clube, pela primeira vez, terminou uma rodada na zona de rebaixamento do torneio e vem de três empates seguidos na competição.

O momento da virada, segundo Robinho, será neste domingo (18), contra o Floresta, na Curuzu. De acordo com o meia do Paysandu, não há outra possibilidade para a equipe que não seja a vitória dentro de casa. Ele afirma que "passou da hora" do Papão voltar a vencer na Terceirona.

"A gente corre contra o tempo. Tá certo que temos 33 pontos em jogo até o final do campeonato, mas hoje estamos na zona de rebaixamento. Precisamos somar pontos o mais rápido possível e domingo não pode ter nada diferente do que uma vitória nossa. Eu esperava que depois de três jogos tivéssemos ganhado um, mas não conseguimos. As coisas tem se mostrado mais complicadas", disse.

Paysandu e Floresta se enfrentam pela nona rodada da Série C, na Curuzu. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.