CBF modifica tabela e antecipa jogo do Paysandu contra o Botafogo-PB na Série C; veja a nova data

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou em seu site oficial, a mudança de data da partida entre Botafogo-PB x Paysandu, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, marcado para o Estádio Almeidão, na cidade de João Pessoa (PB).

A partida entre Belo x Papão estava marcada na tabela divulgada pela CBF para o dia 28 de junho, às 21h30, uma quarta-feira, porém, à pedido da diretoria do clube nordestino e anuência da empresa de comunicação, que é detentora dos diretos de transmissão da Série C do Brasileiro, a partida foi antecipada para a terça-feira (27), sendo mantida o local e também o horário de 21h30.

Diante do Botafogo-PB o Paysandu terá seu quinto compromisso longe de casa e a equipe bicolor precisa melhorar seu desempenho jogando fora de Belém. Longe do torcedor, o Papão somou apenas um ponto em 12 disputados, sem contar que foi goleado duas vezes e não marcou nenhum gol. Mas antes de enfrentar o Belo, o Paysandu terá pela frente o Floresta-CE, no próximo domingo (18), às 19h, na Curuzu, em Belém, pela 9ª rodada da Série C.

Veja o desempenho do Paysandu fora de casa nesta Série C

Figueirense-SC 2 x 0 Paysandu

Ypiranga-RS 5 x 0 Paysandu

Volta redonda-RJ 3 x 0 Paysandu

Operário-PR 0 x 0 Paysandu