Ex-jogador do Paysandu, Rafael Moura, vai disputar o Amazônia Open de Beach Tennis

O Amazônia Open, maior torneio de Beach Tennis do norte do país, começa nesta quinta-feira (8). A competição vai ser realizada em Tucuruí, e vai ter alguns dos maiores nomes da modalidade competindo até domingo (11), pelo prêmio de R$ 50 mil. Um dos atletas é o ex-jogador do Paysandu, Rafael Moura, que se aposentou do futebol no ano passado, e agora joga Beach Tennis profissionalmente.

Antes conhecido como He-Man, o atleta vai participar da disputa ao lado do paraense Vinicius Fialho e disse estar feliz de voltar ao solo paraense. "Estou muito feliz por participar do Amazônia Open. Tenho certeza que será uma experiência maravilhosa, com grande público. Muito bom poder voltar ao Pará, última vez que estive no estado foi em 2014 quando jogava pelo Internacional em partida contra o Remo. Tenho muita saudade, é um povo muito acolhedor e tenho certeza que seremos recebidos com muito carinho", disse Moura.

Quando jogou pelo Papão, Moura, que atuava como atacante, fez 14 jogos com a camisa bicolor e marcou 11 gols, e ficou marcado como artilheiro do time na época, junto com Robgol. Depois de deixar a Curuzu, teve passagens por clubes como Corinthians, Atlético-MG, América-MG, Botafogo e Internacional.



O torneio de Beach Tennis conta com a participação de diversos atletas, com partidas amadoras, que jogam no começo da competição, e profissionais, com a chave principal tendo início na sexta-feira (9). As finais vão ser disputadas no domingo (11).

Segundo Lucas Constantini, um dos organizadores do evento, levar a competição para o interior do estado é uma forma de colocar o estado na rota de grandes torneios da modalidade.

"Sabemos que realizar um evento deste porte em uma cidade do interior não é tarefa fácil, mas todas as dificuldades foram enfrentadas com muito amor e dedicação pela nossa equipe e pelos moradores de Tucuruí. Esperamos que todos possam desfrutar ao máximo deste momento único na cidade, vivenciando uma mistura de amor pelo esporte e diversão em um cenário repleto de belezas naturais. Juntos, vamos fazer deste evento um marco para Tucuruí e para o esporte que tanto amamos”, disse.