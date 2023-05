Amazônia Open promete ser um dos maiores torneios de Beach Tennis com grandes nomes em Tucuruí

Os entusiastas de Beach Tennis em Tucuruí já estão se preparando para o Amazônia Open, que acontece na cidade da energia entre os dias 8 e 11 de junho. O maior torneio de Beach Tennis do país, vai acontecer na Arena Gran Society e promete ser um grande evento com vários atletas importantes para o esporte, como André Baran e Vinicius Font.

Baran e Font já jogaram juntos em várias oportunidades, juntos a dupla conquistou dez títulos na modalidade, além de dois Campeonatos Mundiais e um Pan-americano. “Muito feliz em participar do primeiro Amazônia Open em Tucuruí, ver o crescimento do beach tennis em todas as regiões do Brasil é incrível! Reeditar a dupla com o Vini é muito emocionante, além de um grande amigo, é uma das grandes referências mundiais do Beach Tennis! Esperamos fazer boas partidas e levar emoção ao público presente”, disse Baran.

Para Vinicius Font, jogar no Amazônia Open é uma realização para inspirar futuros talentos. “É um sonho em poder jogar e promover o beach tennis nos quatro cantos do Brasil. Esse evento será um marco esportivo para o norte do país e sem dúvidas abrirá portas para futuros talentos. Eu e Baran vivemos juntos o início dessa explosão do beach tennis em 2019, e estarmos mais uma vez em quadra unidos por esse propósito é muito bom”, disse.



VEJA MAIS

Um dos organizadores do evento, Lucas Costantini, ter grandes nomes no torneio é um motivo para satisfação geral e alegria de mostrar o esporte para o público presente. “Esses dois ícones (Baran e Font) do beach tennis mundial são referências para todos nós, jogadores e organizadores de eventos esportivos, e o retorno deles ao cenário da competição é motivo de satisfação e alegria para todos. Estamos orgulhosos e honrados em poder oferecer esse momento para o público presente no Amazônia Open. Esperamos que todos se juntem a nós nesta celebração e vivam juntos essa emocionante experiência de ver em ação grandes atletas do beach tennis mundial”, disse.

Durante a competição, mais de 700 atletas estarão presentes e competirão por R$90 mil em premiações, sendo R$50 mil para os profissionais. Quem desejar assistir às partidas, pode adquirir os ingressos a partir de R$200, na plataforma Sympla.