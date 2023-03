Federação Paraense de Tênis promove capacitação de professores para a prática do Beach Tennis; veja

A Federação Paraense de Tênis vai promover entre os dias 31 de março e 2 de abril um curso de capacitação profissional para formação de professores da modalidade. Como um dos esportes que mais cresce em todo o país, a entidade pretende fortalecer a modalidade através da capacitação de novos profissionais, visando as competições do calendário esportivo. O local escolhido para o evento será a arena D'Beach Sports, localizada na travessa Pirajá, 233, no bairro da Pedreira, em Belém.

Os interessados podem ter mais informações através do endereço de e-mail contato@treinamentosbt.com. Já as inscrições estão sendo feitas no site www.treinamentosbt.com.

O curso de capacitação antecede a realização da segunda etapa do Torneio Paraense, marcada para acontecer entre os dias 27 a 30 de abril e 05 a 07 de maio, em Castanhal, com a expectativa de mais de 400 atletas inscritos de todas as partes do estado.