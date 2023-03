Torneio de Beach Tennis vai ranquear atletas paraenses para competição nacional

Com coordenação da Diretoria Paraense de Beach Tennis junto da Federação Paraense de Tênis, começa na próxima quinta-feira (9) o Torneio Paraense de Beach Tennis. A competição terá participação de mais de 400 atletas de vários municípios do Pará, que poderão pontuar no ranking estadual e ter a chance de participar da Copa das Federações de Beach Tennis 2023, que este ano será disputada em Fortaleza.

O Torneio será dividido em duas fases de disputa, a primeira dos dias 9 a 12 de março, enquanto a segunda dos dias 16 a 19 de março. Serão 9 categorias disputadas, divididas em masculino, feminino e misto - disputa com homens e mulheres jogando juntos.

O torneio para o qual os atletas podem se classificar, a Copa das Confederações de Beach Tennis deste ano, é uma campeonato que define o estado brasileiro com os melhores atletas na modalidade. Na competição, os estados se enfrentam em partidas no estilo melhor de três, e o título de campeão geral é dado para o estado que apresenta melhor desempenho na maior parte das categorias, somando mais pontos.



O Beach Tennis se popularizou no estado do Pará e no mundo, com aumento de 175% no número de praticantes. O Brasil é quem domina o esporte economicamente, o que atrai muitos atletas de outros países. Atualmente, em Belém, quem tem interesse na prática pode procurar quadras espalhadas na cidade em clubes, academias e arenas esportivas.

Beach Tennis Arquivo / Federação Paraense de Beach Tennis Arquivo / Nilde Souza (Diretora de Beach tennis da Federação Paraense de Tennis) e Rita Areas Arquivo / Nilde Souza (Diretora de Beach tennis da Federação Paraense de Tennis) e Rita Areas Arquivo / Bora pro Play Brasil

Programação

Primeira etapa

Quinta-feira (9), 18h: MISTA C (homens e mulheres).

Sexta-feira (10), 18h: MISTA +40 e +50.

Sábado (11), 8h: Sub 16; Sub 18; e Feminino C.

Sábado (11), 14h: Masculino C.

Sábado (11), 18h: + 40 feminino; e + 40 masculino.

Domingo (12):

Semifinais e finais das categorias:

Sub 14

Sub 18

Feminino C

Masculino C

Mista C

Feminino +40

Masculino +50

Mista +40

Mista + 50



Serviço

Torneio Paraense de Beach Tennis

Data: quinta-feira, 9 de março - Abertura.

Hora: 18h

Local: Arena D’Beach (Tv. Pirajá, 233. Entre Pedro Miranda e Marquês de Herval)

Transmissão: Principais jogos pela plataforma Bora pro Play, no Youtube. E pelo perfil @boraproplay_brasil, no Instagram.