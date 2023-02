Das areias para a vida, o beach tennis ganha forma, praticantes e transforma pessoas; veja

O Beach Tennis é um esporte praticado nas areias e nasceu da mistura do tênis tradicional, vôlei de praia e badminton. Essa junção incomum para os padrões esportivos tradicionais vem se tornando febre por todo país, desde a sua chegada, em meados de 2008, especificamente no Rio de Janeiro. A popularização acelerada rapidamente levou o esporte às cidades não praianas e hoje o beach tennis é praticado em todos os lugares, incluindo o Pará, que vê disparar o número de adeptos.

SAIBA MAIS



Hoje o esporte está organizado em cima de uma base estatutária criada pela Confederação Brasileira de Beach Tennis. Além dela, existe a Associação dos Jogadores de Beach Tennis (AJB), isso para fins nacionais. No Pará, a modalidade está à cargo da Federação Paraense de Tênis, que auxilia na realização de torneios por todo o estado. Um desses eventos, organizado pela BT Club de Barcarena, é o Open de Beach Tennis, que promete movimentar o esporte nos dias 24 a 26 de março e 31 a 2 de abril, com cerca de 180 atletas.

A iniciativa no município é do empresário Marcelo Nascimento, que viu a oportunidade de colocar Barcarena no circuito estadual através da prática feita em espaços que simulam o ambiente praiano. "O Beach Tennis hoje é o esporte que mais cresce no Brasil e o Pará não fica longe. Estamos falando em Belém, Castanhal, Santarém, Tucuruí, Itaituba, são cidades onde o esporte vem crescendo. Aqui chegou em agosto do ano passado, quando recebemos no Cabana Clube a segunda etapa do Campeonato Paraense", explica.

Lucas Ramos em uma partida de beach tennis. (Arquivo pessoal)

Barcarena tem hoje três espaços destinados ao beach tennis e uma legião de fãs, muitos deles com origem em outros esportes, como o estudante Lucas Ramos, que deixou trocou as quadras sintéticas pela areia. "No início havia somente 1 arena de BT aqui em Barcarena. E como disse, eu vim do tênis dai tive uma curiosidade em praticar o esporte. De cara eu gostei muito. Esse é um esporte mais abrangente, mais acessível tanto em custo quanto fisicamente. Há cinco meses que pratico e não penso em parar", explica.

Do tênis de quadra, Lucas diz que o BT "herdou" a velocidade e isso faz com que os atletas sejam bastante exigidos, seja na parte física ou mental, um ganho que acaba sendo explorado muito além das quadras. "É um esporte em que você precisa pensar muito rápido para fechar o ponto, e eu levo isso para a vida, na hora de agir e fazer as coisas. Então, é benéfico de todas as formas e te ajuda bastante no próprio dia-dia de trabalho e estudos". Lucas já participou de alguns torneios nas cidades de Belém e Barcarena, tendo sido campeão nas classes B e C.

O gosto pelas atividades esportivas de Lucas é o que move muitas pessoas a conhecerem o beach tennis. Não é raro ver competições de BT com origem em outros esportes. Esse também é o caso da engenheira civil Maria Joana Serra, que se confessa uma apaixonada por esportes e hoje não troca as quadras de areia por nada. "Pratiquei, basquete, vôlei e tênis. Entretanto, com o ritmo acelerado de trabalho e outros compromissos, fui deixando de lado. Aos 30 anos percebi que precisava voltar e encontrei no beach tennis uma nova paixão e um desafio. Hoje sinto que ele trouxe não só uma vida mais ativa e saudável, mas também, amigos que te apoiam e querem ver sempre a sua melhoria, nas quadras e fora delas", define.

Maria Joana e Manuela foram uma dupla entrosada, que saiu das quadras para a vida. (Arquivo pessoal)

A engenheira vive na cidade de Barcarena e conta que, devido aos poucos espaços de jogo, acabou tendo contato no clube em que frequenta e há cerca de cinco meses aderiu ao esporte. "Inicialmente, meu primeiro contato foi no clube. Me inspirei devido uma etapa do torneio paraense, que teve aqui na Vila dos Cabanos/Barcarena. Você começa engatinhando, porém com os treinos e dedicação, você vai se sentindo melhor. Hoje já me sinto uma amadora profissional, não falto aos treinos no BT".

A rotina de treinos aos poucos foi aumentando a confiança da atleta, que hoje já tem no currículo várias competições, incluindo títulos em duplas no Campeonato do BT Club, no Aberto de Barcarena e no Campeonato da Arena Society/Barcarena. De torneio em torneio, a atleta conta que veio até Belém para competir e pretende expandir continuamente o seu currículo esportivo. "Para mim, competir é uma forma de você confirmar a tua dedicação aos treinos e disposição de estar em quadra todos os dias. Prático Beach tennis desde outubro, quando arrisquei pela primeira vez um campeonato em Belém e acabei sendo vice, na dupla mista. Desde lá não parei mais", conclui.