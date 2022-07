Barcarena recebe campeonato de Beach Tennis

O beach tennis é o esporte que mais cresce no mundo. A facilidade para jogar e o contato com a areia são algumas das características que mais atraem os praticantes. Neste mês de julho, entre os dias 7 e 10, Barcarena será a sede da segunda etapa do Campeonato Paraense da modalidade.

O evento esportivo deve reunir os melhores atletas do beach tennis paraense e a expectativa é que mais de 400 esportistas participem.

No total, serão 23 categorias, sendo 21 para atletas amadores e duas profissionais. A disputa será feita em duplas ou individual, no masculino, feminino e mistas.

O campeonato é uma realização da Federação Paraense de Tênis(FPT), com o apoio de empresas privadas e da Prefeitura de Barcarena.

"A parceria é muito importante para o crescimento e divulgação do esporte. Além de cultivar a prática esportiva, saúde, respeito e todos os valores que o esporte agrega, a cidade de Barcarena tem o seu comércio aquecido e o turismo divulgado. Na verdade, todos ganham", ressaltou a diretora de beach tennis da FPT, Nilde Sousa.

A primeira etapa do Campeonato Paraense de Beach Tennis, realizada em Belém, foi considerada um sucesso. O evento contou com mais de 400 inscrições e foram realizados mais de 300 jogos.

Na etapa de Barcarena, todos os jogos do torneio serão realizados no Cabana Clube, localizado na Vila dos Cabanos. A organização informou que o espaço terá uma arena com oito quadras, arquibancadas, vestiários, pontos de hidratação e happy hour aos finais dos dias de torneio. Segundo a diretoria, a etapa vai distribuir um total de R$ 6 mil em premiação.

"Hoje no Estado do Pará já temos vários atletas profissionais participando de vários torneios de beach tennis a nível nacional com bons resultados. Com isso, o nível técnico da nossa região só aumenta e a modalidade agradece", concluiu Nilde Sousa.

Beach Tennis

O beach tennis foi criado em meados de 1987 na província de Ravennana, na Itália. A profissionalização, no entanto, veio apenas em 1996. O esporte é uma mistura de vôlei, tênis e frescobol. As quadras são de 16 metros de comprimento, divididas por uma rede de 1,7 metro de altura. O esporte pode ser praticado em duplas ou individualmente.

O objetivo do jogo é devolver a bola para o campo adversário, sem fazer com que ela toque no chão, assim como no vôlei. No entanto, no beach tennis a contagem dos pontos é igual a do tênis. Ou seja, o primeiro ponto vale 15, o segundo vale 30, o terceiro 40 e o quarto ponto é o “game”. Quem conquistar 6 games primeiro, vence o set.