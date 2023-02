Barcarena se prepara para receber o primeiro Open de Beach Tennis; veja mais

Entre os dias 24 a 26 de março e 31 a 2 de abril, Barcarena receberá o primeiro Open de Beach Tennis, uma iniciativa inédita no município que tem por objetivo fomentar a prática do esporte que mais cresce no Brasil. O evento será realizado na arena BT Club e tem a expectativa de participação em torno de 180 atletas.

O Beach Tennis surgiu em meados de 1987 na província de Ravennana, na Itália. A profissionalização, no entanto, veio apenas em 1996. Basicamente é uma mistura de vôlei, tênis e frescobol, disputado em quadras de 16 metros de comprimento, divididas por uma rede de 1,7 metro de altura, podendo ser praticado em duplas ou individualmente.

Primeiro Open de Beach Tennis de Barcarena. (Divulgação BTClub Barcarena)

A iniciativa no município é do empresário Marcelo Nascimento, que viu a oportunidade de colocar Barcarena no circuito estadual através da prática feita em espaços que simulam o ambiente praiano. "O Beach Tennis hoje é o esporte que mais cresce no Brasil e o Pará não fica longe. Estamos falando em Belém, Castanhal, Santarém, Tucuruí, Itaituba, são cidades onde o esporte vem crescendo. Aqui chegou em agosto do ano passado, quando recebemos no Cabana Clube a segunda etapa do Campeonato Paraense", explica.

O principal diferencial, segundo o empresário explica, é a possibilidade da prática por pessoas de todas as idades, fator que o diferencia dos demais. "É um esporte muito democrático, é um diferencial que reúne atletas e praticantes de todas as idades, todos os gêneros, um esporte bem apaixonante, da criança até a senhora. Com pouco tempo já conseguimos ter a prática dos torneios. Como dividimos por categoria, todo mundo pode jogar", garante.

Para o primeiro evento, Marcelo conta que a expectativa é otimista e, como incentivo, terá a presença dos atletas Juliana Bernardes, paraense que integra a Federação Internacional de Tênis (IFT) e atual número 188 do ranking mundial, e Matheus Coelho, paraense de Belém com vários títulos no currículo.

"Estamos esperando uma presença em torno de 80, 90 duplas, ou seja, cerca de 170 atletas, fora a movimentação de pessoas, famílias e amigos que vão prestigiar o evento. Esse nosso torneio será o primeiro Open de Barcarena. Tivemos outros internos, com atletas somente daqui, mas dessa vez vamos abrir para atletas de fora. Pessoas de Castanhal, Tucuruí e Belém já confirmaram presença. A nossa ideia é fazer uma estrutura legal para receber os atletas de fora", finaliza.