Segunda etapa do Campeonato Paraense de beach tennis é realizada em Barcarena

A segunda etapa do Campeonato Paraense de beach tennis ocorreu entre os dias 7 e 10 de julho, em Barcarena. O torneio teve a participação de cerca de 240 atletas, inscritos em 17 categorias. A diretora da modalidade na Federação Paraense de Tênis (FPT), Nilde Sousa, considerou que o evento foi um sucesso.

“A realização do evento em Barcarena foi mais um avanço no projeto da federação, que visa promover o esporte em diversos municípios, interiorizando suas ações, compartilhando experiências e elevando o nível dos atletas, visando maior competitividade em nível nacional”, declarou Nilde Sousa.

Para as categorias profissionais, o torneio já contou pontos para o ranking estadual, que dá vaga para competir na Copa das Federações, previsto para ser realizado em outubro em Biguaçu, Santa Catarina.

A realização do evento em Barcarena teve o apoio da prefeitura do município e de empresas privadas da região. O objetivo da FPT é, cada vez mais, popularizar o esporte no estado.

Neste mês de julho, Barcarena realiza o Festival de Verão, que conta com várias ações voltadas ao esporte, cultura e lazer. E o beach tennis já está na programação esportiva do município.

Confira os vencedores

Simples Feminino - B

Elizângela Costa

Simples Masculino - B

Adryan

Simples Feminino - C

Diana Mendonça

Duplas Masculino - PRO

Bruno Castro / Adonaldo Amorim

Duplas Masculino - A

Francisco Caetano / Alencar Thomaz

Duplas Masculino - B

Denilzo Pureza / Bruno Ceccarelli

Duplas Masculino - C

Izequiel Lima / Giuliano Lorensetti

Duplas Masculino - D

André Dias / Matheus Benaduce

Duplas Masculino - 40+

Agostinho Martins / Edison Santos

Duplas Feminino - PRO

Dâmela Loureiro / Izabela Queiroz

Duplas Feminino - B

Flavia Real / Adriana Carvalho

Duplas Feminino - C

Jane Covre / Diana Mendonça

Duplas Feminino - 40+

Maria Pinho / Rita Maciel

Duplas Mista - B

Angelica Pureza / Denilzo Pureza

Duplas Mista - C

Izequiel Lima / Nara

