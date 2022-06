Beach Night: evento noturno reúne praticantes de esportes de praia em Belém

Belém recebe neste sábado (4) um evento inédito dos esportes de praia. A partir das 19h, no shopping Bosque Grão-Pará será realizado o primeiro Beach Night. Durante toda a noite, praticantes de beach tennis, futvôlei e vôlei vão se reunir para disputar competições das modalidades. O evento ainda contará com música e outras atrações culturais.

O evento, apesar de ser destinado aos praticantes dos esportes de praia, é aberto ao público em geral. As entradas custam R$ 40,00 e devem ser adquiridas no local da competição. No entanto, as incrições são limitadas ocorrem até as 21h.

De acordo com a organizadora do evento, Marina Fampa, o Beach Night traz a oportunidade para que praticantes do esporte possam experimentar um ambiente diferente. Ela destaca que, além dos jogos, haverá muitas outras opções de divertimento.

"Vamos fazer um jogo diferente, pra quem já é acostumado com o beach tennis, mas mais seguro. Tudo será organizado no estacionamento do shopping, com direito a música boa e uma vibe incrível", comenta.

Enquanto os jogos ocorrem, haverá bandas e djs para animar o público. O evento ainda contará com barracas de comida fitness para os praticantes.