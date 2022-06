No Beach Tennis, dupla paraense vence qualifying no circuito mundial e sobe no ranking

O Sand Series Classic 22 de Beach Tennis ocorreu no último final de semana, em Brasília. O torneio, que é o maior do circuito mundial da modalidade, teve o Pará como um dos destaques. Os atletas Matheus Coelho e Vinícius Fialho conquistaram os melhores resultados de uma dupla masculina paraense.

Os dois foram vencedores da qualifying, torneio classificatório para a chave principal do circuito. A conquista da dupla foi uma surpresa, já que os dois conseguiram subir para o profissional apenas em março deste ano.

"Em Foz do Iguaçu, conseguimos conquistar os nossos primeiros pontos na Federação Internacional de Tennis (ITF, sigla em inglês). Nós fomos para Brasília para jogar a qualifying e nós, surpreendentemente, vencemos e nos classificamos para jogar a chave principal. Nós somos os primeiros do Norte do país a jogar uma chave principal de um torneio deste porte. O que é uma surpresa, nem nos nossos maiores sonhos imaginamos que, em tão pouco tempo, conseguiríamos isso. Realmente foi muito bom", declarou Matheus.

Com o resultado, Matheus e Vinícius devem chegar ao top 500 do ranking internacional. Este será um dos melhores resultados de um atleta masculino da região norte. A posição vem apenas um ano depois dos dois terem começado a praticar o esporte.

Os dois são atletas da BT Point e já se preparam para dar sequência no circuito mundial e para torneios em Palmas, Recife e Marechal Teodoro. Além disso, eles farão uma sequência de disputas na Europa.