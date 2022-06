Open de beach tennis reúne melhores atletas do estado e movimenta o esporte em Belém

O Open 30k de beach tennis movimentou o final de semana dos amantes da modalidade em Belém. O torneio, realizado no Clube 28, no bairro do reduto, foi um dos maiores do estado. Vinícius Fialho e Matheus Coelho foram os vencedores na categoria masculino A. Já no feminino, a vitória foi de Natalia Azevedo e Juliana Bernardes. Ambas as duplas representam a BT Point.

A competição era aberta e contou com cerca de 600 inscrições. Na disputa das categorias principais, foram 21 duplas na masculina A e 10 na feminina A.

A dupla feminina está no topo do ranking do beach tennis paraense e Juliana Bernardes aparece em 240 lugar na lista mundial da Federação Internacional de Tênis (ITF, sigla em inglês).

Vinicius Fialho e Matheus Coelho vem de uma sequência de vitórias na modalidade. No domingo (19), a dupla conseguiu vencer o qualifying no Sand Series Classic 22 de Beach Tennis, que ocorreu no Brasília. Com isso, os paraenses subiram no ranking mundial e chegaram ao top 400 do mundo.

Agora, a dupla masculina se prepara para uma série de competições. Os dois se preparam para dar sequência no circuito mundial e para torneios em Palmas, Recife e Marechal Deodoro. Além disso, eles ainda terão alguns torneios pela Europa.

“[O Open] Serviu como preparação e foi bom também para jogarmos aqui na nossa cidade, que há muito tempo que não jogávamos em solo paraense”, disse Matheus Costa.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)