Copa Beach Tennis mostra força da modalidade em Barcarena

Uma bolinha, duas raquetes e muita areia. Esses são os ingrendientes do Beach Tennis, uma das modalidades esportivas que mais crescem no Brasil e no mundo e que, claro, já está caindo nas graças também de muitos paraenses, entre os quais barcarenenses. E o crescimento entre praticantes trouxe bons resultados. Pra se ter uma ideia, de acordo com a International Tennis Federation (ITF), esse ano a participação de brasileiros no ranking mundial subiu de 15,52% do total em janeiro, para 20,84% em abril. Entre os homens e de 13,03% para 18,33% entre as mulheres.

Em Barcarena, onde a modalidade chegou com força há alguns anos, não é diferente e os jogos agitam os atletas da cidade. Neste fim de semana, inclusive, foi realizada a 1ª Copa Barcarena de Beach Tennis. A competição aconteceu na arena da cidade de sexta a domingo, reunindo 16 duplas divididas em quatro categorias.

Entre os homens, Rodrigo Ogawa e Pedro Lucas faturaram o primeiro lugar na categoria C/D, com Rubens Ogawa e Vinícios em segundo, Ken Matsuda e Keita Matsuda ficaram com o título na categoria A/B e Davi Lima e Mário Neto em segundo lugar. Entre as mulheres, Maria Joana e Manuela Santana faturaram o título. Samara e Rayssa Ferreira na segunda colocação.

Copa aconteceu na Arena Municipal e contou com jogos de três categorias diferentes (Ascom Barcarena)

Na categoria mista, que levou grandes emoções ao público presente, Aroldo e Samara conquistaram o lugar mais alto do pódio, enquanto que José Luiz e Rayssa Ferreira, após uma final intensa, disputada ponto a ponto.

“Estamos muito felizes com a realização deste evento, a 1ª Copa de Beach Tennis de nossa cidade, marcada por um lindo final de semana, onde pudemos ver famílias, crianças, muitas pessoas se interessando por essa nova modalidade que está fazendo a cabeça de muitos moradores. Agradecer ao pessoal do Inovasports, que idealizou o evento e fez tudo acontecer”, diz Pedro de Moura Tavares, secretário de Esportes de Barcarena.

Além de um público em bom número nos dias que ocorreram os jogos, várias autoridades da gestão municipal foram a arena prestigiar o evento. Durante a realização desta 1ª Copa Barcarena de Beach Tennis, entre as quais os secretários municipais Marco Mendes e o próprio Pedro Moura, além do deputado estadual Lu Ogawa, do diretor do Semutran JP Bozza e do próprio prefeito, Renato Ogawa.

Entre os participantes, foi unânime a ideia da realização de uma segunda edição ainda neste segundo semestre de 2023, principalmente após o bom retorno do público.