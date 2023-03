Campeonato Paraense de Beach Tennis reúne mais de 190 atletas em primeira etapa

A primeira etapa do Campeonato Paraense de Beach Tennis terminou no último domingo (12), e contou com a participação de mais de 190 atletas, de Belém, Ananindeua, Castanhal e Santarém, em 100 jogos realizados.

Agora os atletas se preparam para a segunda etapa da competição, que acontece entre os dias 16 e 19 de março, com a premiação final no último dia. São oito categorias disputadas, divididas entre masculino, feminino e misto - disputa com homens e mulheres jogando juntos.



O torneio vai servir para ranquear atletas para a Copa das Federações de Beach Tennis, que este ano acontece em Fortaleza, no Ceará. Na competição, os estados se enfrentam em partidas no estilo melhor de três, e o título de campeão geral é dado para o estado que apresenta melhor desempenho na maior parte das categorias, somando mais pontos



Confira os atletas vencedores da primeira etapa

Sub-18 Masculino

Dupla campeã: Hugo Oliveira e Adilson Neto (Castanhal)

Dupla vice-campeã: Lucca Sgrott e Guilherme Gonçalves

Sub-18 Feminino

Dupla campeã: Taylana Rodrigues e Fernanda Tales

Dupla vice-campeã: Samira Maciel e Alana Vitória

Feminino C

Dupla campeã: Larissa Barroso e Camila Timbó

Dupla vice-campeã: Jamille Pereira e Ana Costa

Masculino C

Dupla campeã: Mario Netto e Renato Archer

Dupla vice-campeã: Yan Aquino e Allan Palheta

Feminino 40+

Dupla campeã: Carla Nunes e Angélica Pureza

Dupla vice-campeã: Rita Arêas e Marcella Soranso

Masculino 40+

Dupla campeã: José Alencar e Francisco Caetano

Dupla vice-campeã: Giovanni Guga Barros e Alessandro Pereira

Mista 40+

Dupla campeã: Agostinho Martins e Marcella Soranso

Dupla vice-campeã: Carla Nunes e Edison Santos

Mista C

Dupla campeã: Adriano Santos e Angélica Moura

Dupla vice-campeã: Shirley Mota e Diego Sousa