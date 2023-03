Campeonato Paraense de Beach Tennis encerra primeira etapa com recorde de atletas participantes

Encerrou no último domingo (19), o Campeonato Paraense de Beach Tennis. Com mais de 200 jogos, durante oito dias de competição, a edição bateu recorde de participantes com 460 atletas de diversos municípios paraenses além de Belém, como Castanhal, Santarém, Tucuruí, Paragominas, Barcarena e outros.

Foram seis categorias disputadas no segundo fim de semana de competição, divididas entre masculina, feminina e misto - com homens e mulheres jogando juntos.



O alto número de inscritos demonstra o crescimento do esporte no Pará. O Campeonato vai ranquear atletas para a Copa das Federações de Beach Tennis, que este ano acontece em Fortaleza, no Ceará. Na competição, os estados se enfrentam em partidas no estilo melhor de três, e o título de campeão geral é dado para o estado que apresenta melhor desempenho na maior parte das categorias, somando mais pontos.

Confira os campeões por categoria do Campeonato Paraense:

Categoria Mista A

Campeões: Natália Azevedo e Pedro Fialho

Vice-campeões: Tatá Severo e Fabrício Vinagre

Categoria Feminina A

Campeãs: Rita Arêas e Tatá Severo

Vice-campeãs: Dâmela Loureiro e Rita Maciel

Categoria Masculina A

Campeões: Bruno Moreira e Eriko Conceicao

Vice-campeões: Vinicius Silva e Ítalo Bianck

Categoria Mista B

Campeões: Jair Barroso e Luana Coimbra

Vice-campeões: Gustavo Sampaio e Tássia Tavares

Categoria Feminina B

Campeãs: Gabriella Souza e Juliana Rosário

Vice-campeãs: July Pismel e Karoline Cavalcante

Categoria Masculina B

Campeões: Jair Barroso e Alex Souza

Vice-campeões: Rubem Dourado e Diego Astronauta