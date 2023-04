Amazônia Open, maior torneio de Beach Tennis do norte, vai ser realizado em Tucuruí no mês de junho

Os entusiastas de Beach Tennis de Tucuruí já podem se preparar, entre os dias 8 e 11 de junho, a cidade da energia vai receber o Amazônia Open, maior torneio de Beach Tennis do norte do Brasil. A competição vai ser realizada na Arena Gran Society e os ingressos para assistir aos jogos já estão à venda.

Durante os quatro dias de competição, grandes nomes do esporte vão competir pelo prêmio de R$50 mil. Nicole Nobile, Sophie Cimatti, Michele Cappeletti, Antomi Ramos, Nicolas Gianotti, Mattia Spoto, Vini Font, Giulia Gasparri, Ninny Valentini, Rafaella Miller, Patty Diaz, Vitória Marchezini, Eva Fernandez, Diego Bollettinari, Miguel Peres, André Baran, Juliana Bernandes, Nathalia Azevedo, Ana Fialho, Fran Zuñiga, Matheus Coelho, Gustavo Ribeiro, Rafael Moura, Ralff Abreu e Matheus Belo, serão alguns dos atletas presentes.



O evento vai contar com arquibancadas para os torcedores, praças de alimentação e até mesmo áreas VIP. A expectativa da organização é consolidar Tucuruí como uma das principais cidades do Beach Tennis do Brasil.

Os ingressos para quem desejar assistir aos jogos do torneio já estão à venda em formato de passaporte, válido para todos os dias do evento, e estão no segundo lote, custando R$200. Crianças de até cinco anos não pagam. Os interessados devem garantir o acesso por meio da plataforma Sympla.