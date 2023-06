Remo encerra vínculo com jovem promessa da base que foi campeão do Parazão e da Copa Verde

A segunda-feira foi de despedida no Baenão. O atacante Tiago Mafra, cria das categorias de base do Remo, não jogará mais pelo Leão Azul. O jogador informou em sua conta no Instagram, que encerrou seu vínculo com o Remo após quatro anos de clube.

O jogador atualmente com 20 anos, era tido como uma joia da base azulina. Ganhou destaque na temporada 2021, quando estreou pelo profissional e chegou a jogar a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Leão. Atuou também no Parazão e Copa Verde, inclusive disputando clássicos contra o Paysandu. Pelo Leão, Mafra conquistou os títulos da Copa Verde 2021 e do Parazão em 2022. Nas redes sociais, Tiago Mafra agradeceu ao Leão Azul e deixou um recado.

“Obrigado, Clube do Remo. Hoje encerra minha passagem pelo Remo. Foram quatro anos de clube e só tenho a agradecer a Deus e a todos que torceram por mim. Eu quero viver algo novo”, escreveu.

Com a camisa do Leão Azul, Tiago Mafra fez 12 partidas profissionais, entre as temporadas 2021 e 2022. Também em 2022, Mafra retornou ao time Sub-20 do Remo, realizando 15 partidas e marcando 13 gols, ajudando o time a conquistar o título do Parazão da categoria e vaga na Copa São Paulo. No início da temporada Mafra foi emprestado ao Cametá, para pegar rodagem e fez apenas duas partidas pelo Mapará, no Campeonato Paraense.