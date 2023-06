No Mangueirão, Remo faz promoção e pode colocar o maior público da Série C contra o Figueirense-SC

A vitória diante do Pouso Alegre-MG, fora de casa, colocou o Remo fora da zona de rebaixamento pela primeira vez nesta Série C. O clube azulino agira planeja a partida diante do Figueirense-SC, no próximo sábado (24), às 16h30, no Mangueirão. O jogo estava marcado para o Baenão, porém, após pedido dos jogadores e comissão técnica, o confronto foi modificado para o Colosso do Bengui. Para esta partida a diretoria do Remo fez uma promoção no valor do ingresso e não cobrará ticket de estacionamento.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

O Remo iniciou nesta segunda-feira (19), a comercialização de ingressos para o jogo contra o Figueirense, pela 10ª rodada da Série C, no Mangueirão. Os ingressos de arquibancada custarão R$20 até quinta-feira (22), já os bilhetes de cadeira estão disponíveis no valor de R$40, também até quinta-feira. A partir de sexta-feira (23), os ingressos passarão a custar R$30 a arquibancada e R$50 a cadeira. Os bilhetes estão disponíveis em todas as Lojas do Remo espalhadas por Belém e Região Metropolitana, além do site.

VEJA MAIS

O torcedor que for ao Mangueirão de carro ou moto, não pagará estacionamento. O clube informou através das redes sociais, que não terá cobrará pelo ticket. A prática da venda de estacionamento iniciou com a reforma do novo Mangueirão e a comercialização sempre é realizada pelo próprio clube.

VEJA MAIS

A diretoria do Remo espera colocar o maior público da Série C de 2023 diante do Figueirense. A partida com maior público da Terceirona é do próprio Remo, no confronto diante do América-RN, que terminou empatado em 0 a 0. Neste jogo, 10.048 torcedores pagaram para assistir à partida. Essa também é a partida com a maior renda da Série C, com R$244.935 de arrecadação, com o Leão ficando com uma renda líquida de R$149.917,52. No ranking de público da Série C, o Remo está atrás apenas do América-RN. O clube potiguar possui uma média de 7.033 torcedores por jogo. Já o Remo tem uma média de 6.997 torcedores por partida.