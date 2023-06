Fábio Bentes admite interesse do Remo em mandar partidas no Mangueirão: ‘existe a possibilidade’

O presidente do Remo, Fábio Bentes, confirmou ao Núcleo de Esportes de O Liberal que pretende levar algumas partidas do Leão como mandante na Série C para o estádio do Mangueirão. A informação já havia sido antecipada pela reportagem na manhã desta quinta-feira (15).

O contato com Fábio Bentes ocorreu brevemente, por meio de mensagem de texto. O presidente azulino disse, também, que a mudança de palco está sendo estudada a pedido da comissão técnica e dos jogadores.

"Existe, sim, [a possibilidade de mudança]. Comissão técnica e jogadores pediram para a direção verificar a possibilidade", adiantou Bentes.

Conforme o que já havia sido antecipado pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, jogadores e comissão técnica acreditam que a pressão da torcida no Baenão, ponto forte do clube em outras competições, pode estar atrapalhando o rendimento do Leão este ano em casa. Vale destacar que dos 12 pontos disputados pelo Remo como mandante na Série C até então, apenas quatro foram conquistados.

No entanto, uma mudança para o Mangueirão pode não ser tão simples. Desde que foi reinaugurado, o estádio está sendo utilizado como palco de vários shows de artistas nacionais. Como os contratos de apresentação já estão fechados, o Remo teria que encontrar uma "brecha" no calendário do Colosso do Bengui para mandar jogos.

O próximo jogo do Remo em casa será no dia 24 de junho, contra o Figueirense-SC, pela 10ª rodada da Série C. A partida, por enquanto, está marcada para ocorrer no estádio Baenão, às 16h30.