Próximo adversário do Remo na Série C tem como destaque zagueiro de 20 anos; conheça

O Pouso Alegre-MG, próximo adversário do Remo na Série C, tem seu principal destaque na competição jogando na defesa. Com apenas 20 anos, o zagueiro João Vialle é o grande trunfo do Dragão para não sofrer gols. A entrada do jovem jogador no time ocorreu inusitadamente e fez até o técnico Roger Silva mudar o esquema tático do Pousão.

Depois de disputar o estadual pelo Athletico Paranaense, Vialle chegou ao Pouso Alegre para o Brasileirão. No entanto, nos primeiros jogos, amargou o banco de reservas. A estreia do zagueiro ocorreu apenas na quinta rodada, contra o Operário-PR. Na ocasião, Vialle entrou aos 12 minutos da primeira etapa, após um mal-estar do defensor titular, Renato Vischi.

“Infelizmente, entrei da pior forma possível, ninguém torce para que o companheiro se sinta indisposto, mas tive ali minha oportunidade. Sempre busco dar o meu melhor e venho conseguindo contribuir positivamente com o time, que conquistou pontos importantes nas últimas rodadas”, destacou João Vialle.

Mesmo com Renato voltando a estar à disposição do treinador Roger Silva, o jovem zagueiro manteve sua titularidade. O elenco passou por algumas mudanças no esquema tático para conseguir manter Vialle na equipe. Agora o Pouso Alegre joga com três zagueiros e dois laterais.

A entrada do defensor surtiu efeito positivo na equipe, que conquistou quatro pontos nas últimas duas rodadas. A melhor performance coletiva, no entanto, ocorreu na semana passada, na vitória sobre o Figueirense-SC. Os três pontos, segundo o zagueiro, servem como combustível para a equipe tentar bater o Remo, em casa.

“Sabemos da importância do jogo, neste momento o Remo é um adversário direto da nossa equipe, e precisamos de um bom resultado dentro de casa. Tivemos uma semana intensa de preparação, e queremos conquistar os três pontos, para elevar ainda mais a moral do nosso elenco”, afirmou Vialle.

Encontro marcado com o Remo

Remo e Pouso Alegre-MG se enfrentam no estádio Manduzão, no interior de Minas Gerais, pela nona rodada da Série C, no sábado (17). A partida começa às 16h30 e terá transmissão Lance a Lance pelo OLiberal.com.