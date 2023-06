Adversário do Remo, Pouso Alegre possui elenco jovem e com atletas que pertencem a grandes clubes

O Remo encara no próximo sábado (17), às 16h30, o Pouso Alegre-MG, em Minas Gerais, pela 9ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. É um confronto inédito no futebol nacional e um ano diferente para o clube mineiro, que pela primeira vez na história disputa a Terceirona. A equipe da região Sudeste do país possui muitos jogadores novos, oriundos da base de grandes clubes do Brasil e com passagens por clubes de fora do país.

Média de idade e técnico

A equipe mineira possui vários jogadores entre 18 e 25 anos e muitos deles revelados clubes tradicionais. Alguns ainda pertencem a esses clubes, mas jogam no Pouso Alegre por empréstimo, com uma média de idade de 25 anos. A equipe também conta com um técnico jovem, o ex-atacante Roger, que passou por São Paulo-SP, Botafogo-SP e Corinthians-SP.

Veja alguns atletas que jogaram fora do país e foram revelados por grandes clubes do país

Zagueiro Renato Vischi: 25 anos e iniciou a carreira no Fluminense e jogou na Itália e no Japão.

Zagueiro João Vialle: 20 anos e iniciou no Paraná-PR e seguiu ainda no Sub-17 para o Athletico-PR. Jogador está emprestado ao clube mineiro.

Zagueiro Derick: 21 anos e começou a carreira no Santos. Atleta pertence ao Peixe e está emprestado ao Pouso Alegre.

Lateral-esquerdo César Nunes: 23 anos e iniciou a carreira no Fluminense. O jogador atuou também em Portugal.

Lateral-esquerdo Nathan: 25 anos e iniciou na base do Atlético-MG, passou pelo cruzeiro-MG e atualmente pertence ao Fortaleza-CE e está emprestado ao Pouso Alegre-MG.

Meia Igor Pereira: 22 anos e iniciou no Velo Clube-SP e permaneceu na base do Inter-RS até 2021, quando subiu para o profissional e realizou duas partidas no time de cima.

Meia Maicky: 21 anos, teve o início no futebol no Guarani-SP e pertence ao Coritiba-PR desde 2021 e está emprestado ao clube mineiro.

Meia Vinícius Boff: 24 anos, iniciou no União Rondonóplis e atuou quatro temporadas em Portugal. O jogador pertence ao Cuiabá-MT e está emprestado.

Meia Geovane Meurer: 25 anos e começou a carreira na base do Grêmio. O atleta pertence ao Coritiba-PR desde 2018 e está emprestado.

Meia Igor Maduro: 22 anos iniciou a carreira na Ponte Preta-SP, clube que detém seus direitos federativos e está emprestado ao Pouso Alegre.

Atacante Alyson Mota: 23 anos e iniciou a carreira na base do Corinthians-SP, passou pela base do Internacional-RS e jogou fora do país nos Emirados Árabes.

Atacante Jonathan Júnior: 24 anos e teve início no futebol pelo Internacional, passou pela base do Avaí, Chapecoense-SC, Atlético-MG e pertence ao Athletico-PR. Está emprestado ao clube mineiro.

Em casa

A equipe mineira não possui um bom retrospecto jogando em casa. Em quatro partidas jogando em seus domínios, venceu apenas uma, o Brusque-SC. Nos outros jogos o Pouso Alegre perdeu para o São Bernardo-SP, Náutico-PE e empatou com o Confiança-SE. Na última partida da 8ª rodada, o clube venceu o Figueirense-SC, de virada, em Florianópolis (SC).

Jogo de "seis pontos"

A partida entre Pouso Alegre e Remo é um confronto direto. Atualmente a equipe das alterosas está na 11ª posição com 11 pontos. O Remo está na zona de rebaixamento, na vice-lanterna com oito pontos. Uma vitória azulina pode tirar o Leão da zona de rebaixamento e encostar no Pouso Alegre.

O jogo será no próximo sábado (17), às 16h30, e terá transmissão Lance a Lance por OLiberal.com, e ao vivo, na Rádio Liberal.