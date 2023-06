Remo tem cinco jogadores pendurados para duelo com o Pouso Alegre; veja quem são

Na busca por se afastar da zona de rebaixamento da Série C do Brasileiro, o Remo volta a campo neste fim de semana. No sábado (17), às 16h30, no Estádio Manduzão, o Leão entra em campo com cinco jogadores pendurados. São eles:

O goleiro Vinícius, o lateral-direito Lucas Marques, os volantes Claudinei e Pablo Roberto e o atacante Pedro Victor. Todos os mencionados têm dois cartões amarelos acumulados e, caso recebam o terceiro nesta partida, serão desfalques contra o Figueirense, no dia 24 de junho, às 16h30, no Baenão.

Titulares

Dos cinco, quatro devem titulares: Vinícius, Lucas Marques, Pedro Victor e a quarta vaga é uma disputa entre Pablo Roberto e Claudinei. Pablo foi barrado contra o América-RN - em prol de Claudinei -, mas retomou a vaga na vitória contra a Aparecidense.

Mais um

Além dos cinco, o Remo possui um sexto jogador pendurado: o zagueiro Ícaro. Porém, com uma lesão no ligamento colateral medial do joelho, o jogador não tem condições de jogo. O atleta sofreu a lesão após uma entorse na partida de volta da final do Parazão, contra o Águia de Marabá.

Próxima partida

Acompanhe a partida entre Pouso Alegre e Remo, válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, pelo Lance a Lance do portal OLiberal.com.