Remo: Rodriguinho comemora chegada de reforços e confia em mais um vitória fora de casa na Série C

"Que sejam bem vindos". É assim que o meia Rodriguinho tem recebido os novos contratados do Remo para a Série C de 2023. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (14), o jogador disse não se incomodar com novas contratações e avaliou como positiva a chegada de atletas que venham qualificar o elenco.

"Temos que olhar daqui para frente no destino do clube. A chegada de mais um jogador é natural, acho até bom quando um time se reforça. As contratações são importantes pro clube, pois dão qualificação ao elenco e ajudam o professor na hora de montar a melhor equipe. Quero que esses contratados sejam todos bem vindos. Eles vão chegar aqui e encontrar um bom grupo", disse Rodriguinho.

Neste ano, o jogador já vestiu a camisa azulina em 17 oportunidades e marcou um gol. Apesar disso, as principais chances no time titular apareceram apenas no último mês, depois da chegada do técnico Ricardo Catalá.

O novo treinador, inclusive, parece ter sido um fator importante para a virada de chave azulina. Depois de um início de Série C ruim - com quatro derrotas em quatro jogos - o Remo está invicto há quatro rodadas na Terceirona. Segundo Rodriguinho, essa boa sequência serve para motivação do elenco, que quer vencer a segunda partida fora de casa, neste final de semana, contra o Pouso Alegre-MG.

"Vamos joga fora de casa com o objetivo de fazer um excelente trabalho, mesmo sabendo que enfrentaremos uma equipe qualificada. Precisamos colocar em prática o nosso jogo e tentar evoluir, para colher mais um resultado positivo rumo a nossa arrancada ao G-8", explicou.

O Remo enfrenta o Pouso Alegre-MG neste sábado (17), às 16h30, no estádio Manduzão, pela nona rodada da Série C. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo OLiberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.