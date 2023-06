Remo treina no CT do Corinthians antes de partida contra o Pouso Alegre; confira

O Remo embarcou na tarde desta quinta-feira (15) para São Paulo. O Leão viaja rumo a Pouso Alegre (MG) às 13h de sexta-fera (16), às vésperas da partida contra a equipe do município no sábado (17), às 16h30, no Estádio Manduzão, pela Série C do Brasileirão.

O Leão realiza um último treinamento, antes do duelo, ainda em São Paulo, nesta sexta. O clube azulino fará as atividades no Centro de Treinamento das categorias de base do Corinthians, a partir das 9h, antes da viagem.

O Remo inicia a nona rodada do Campeonato Brasileiro na vice-lanterna do Brasileiro. Porém, a equipe vem numa crescente. Após perder os primeiros quatro duelos na Terceirona, o Leão - sob o comando de Ricardo Catalá - conquistou 8 dos 12 pontos que disputou.

Com uma combinação de resultados, o Remo pode até terminar próximo da primeira metade da tabela. Apenas três pontos separam a equipe do nono lugar. Por sinal, em caso de triunfo, o Remo também ultrapassaria o próprio Pouso Alegre, que está na 11ª posição.

