Zagueiro Diego Ivo celebra nova fase do Remo na Série C: ‘equipe cresceu bastante’

O Clube do Remo está vivendo momentos melhores na Série C, e já se prepara para o próximo desafio contra o Pouso Alegre-MG, pela nona rodada da competição, no próximo sábado (17), às 16h30, fora de casa, no Estádio Manduzão, em Minas Gerais. Para o zagueiro da equipe, Diego Ivo, a expectativa para o jogo está alta pelo desempenho crescente do time.

“A gente vem de uma sequência legal, a equipe está evoluindo bastante. Já entendemos aquilo que o professor [técnico Ricardo Catalá] vem pedindo, e isso tem nos motivado ainda mais. Esperamos manter essa sequência, não só de invencibilidade, mas também de bons jogos que a gente vem fazendo. A equipe cresceu bastante, acho que daqui para frente temos que manter esse mesmo foco, essa mesma pegada para conseguirmos nosso principal objetivo na temporada”, disse o jogador.

Segundo o jogador, o time já estudou o adversário, e está preparado para o desafio. Em caso de vitória e uma combinação de resultados, o Remo tem grandes chances de sair da zona de rebaixamento e chegar a metade da tabela.

“Sabemos que é uma equipe agressiva, principalmente dentro dos seus domínios, mas a gente está bem preparado. O professor já passou para a gente as coisas positivas e negativas da equipe deles. Então estamos estudando bastante, e vamos trabalhar em cima disso para conseguir o resultado lá dentro”, afirmou Diego Ivo.

Para Diego Ivo, a confiança é a grande chave para a guinada que o clube teve nos últimos jogos, principalmente no sistema defensivo. Nas quatro partidas, o Remo só levou um gol, na partida que terminou em empate por 1 a 1, contra o Brusque-SC.

“A confiança está voltando, temos feito aquilo que o professor está pedindo, então isso tem dado mais consistência para a gente. E a concentração também tem aumentado. Acho que todos os setores que precisavam dessa confiança, todo mundo está começando a entender o que o professor quer. Isso facilita. O time está mais compactado, mais concentrado, então a gente espera manter essa concentração lá em cima”, declarou.

O Remo deve chegar em Pouso Alegre nesta sexta-feira (16), antes da parada final, a equipe azulina fez uma escala em São Paulo e fez um treino no Centro de Treinamento das categorias de base do Corinthians.

O jogo será no próximo sábado (17), às 16h30, e terá transmissão Lance a Lance por OLiberal.com, e ao vivo, na Rádio Liberal.