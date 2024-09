Federação Paraense de Futebol lança programa 'FPF realiza' para impulsionar o esporte no Estado

A Federação Paraense de Futebol (FPF) anuncia nesta terça-feira (3) o lançamento do "FPF Realiza", um programa voltado para o desenvolvimento do futebol municipal no estado do Pará. A iniciativa busca promover a inclusão social e o crescimento esportivo, respeitando as tradições locais.

O "FPF Realiza" pretende fornecer apoio às Ligas Municipais, oferecendo recursos para a manutenção e expansão do futebol em diferentes regiões. O programa inclui melhorias na infraestrutura esportiva, incentivo a competições locais, compra de equipamentos e capacitação de atletas e dirigentes. O investimento inicial será de R$ 300 mil, representando cerca de 6% do orçamento anual da FPF.

Com essa medida, a FPF reforça seu compromisso com o fortalecimento das Ligas Municipais e a recuperação da relevância do futebol paraense.

O lançamento do "FPF Realiza" ocorre em um momento importante para a Federação, que recentemente contribuiu para a realização da Supercopa Rei em 2025 e garantiu que o Pará será uma das sedes da Copa do Mundo Feminina da FIFA em 2027.