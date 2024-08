FPF e suas dificuldades

Uma instituição que prometeu ser a cara do seu gestor. Quem conhece o presidente da Federação de Futebol do Pará sabe o idealista que ele é. Um homem que não se intimida diante de desafios e está sempre disposto a inovar. Porém, a vontade, quando comparada com a realidade, trava o desejo, o sonho, a transformação desejada. Não é possível voar alto quando o avião tem motor de Fusca. Vaidoso como é, Ricardo e seus aliados, que já foram picados pelo mesmo mosquito, acreditam que tudo está às mil maravilhas. Passado o Parazão, as competições de base, dentre outras, tiveram atraso ou ainda estão atrasadas. O Sub-20, cuja decisão aconteceu no Mangueirão, teve pouquíssima publicidade, já que a FPF acredita que sua mídia social faz o serviço completo. A FPF fala consigo mesma, determina para os clubes e só.

FPF e o TJD

Emocionado, o presidente Ricardo, da FPF, falou nas redes sociais - já que a imprensa não cobriu a posse da nova presidência do TJD - destacando que conseguiu indicar dois auditores do interior. Parecendo um líder político, foi além, com a FPF bancando a festa do TJD, que teve toda a sua diretoria recebendo homenagens. A FPF, que não deveria se misturar com o TJD para não comprometer a autonomia da Justiça esportiva, ainda que o Tribunal seja hóspede na sede da Federação, ignorou esse princípio. Não dá para falar de renovação mantendo os mesmos maus costumes. Mas está tudo bem, que siga o barco, mesmo que a intenção de mostrar o que precisa melhorar seja abafada pela vaidade, que impede o reconhecimento de que ter um diretor da base trabalhando em um clube do interior, e não em Belém e na FPF, é um erro. Viva a casa do futebol!

Apito final.

Rodolfo Cirino tomou posse como presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Pará. Rodolfo é do futebol, correto, jovem e apaixonado pelo esporte. Já fazia parte do tribunal e tem tudo para marcar seu nome.

Que bom seria se Rodolfo cortasse esse cordão umbilical com a FPF e fizesse o tribunal ter independência na visão de todos. Seria, sem dúvida alguma, o maior golaço já feito em todos os tempos.

Só uma dica para o novo presidente do TJD: não leve para a presidência do tribunal tudo o que você desaprendeu no campeonato interno da OAB, com vista-grossa do mais alto escalão.