Atual Campeão Paraense, Águia de Marabá recebe a Tuna Luso no Zinho Oliveira; veja

Neste sábado (20), a bola rola para a primeira rodada do Parazão 2024, colocando frente a frente as duas "Águias" do futebol paraense. A atual campeã paraense, Águia de Marabá, enfrenta a Águia Guerreira da Tuna Luso no Estádio Zinho Oliveira, em um confronto que promete grandes emoções, a partir das 16h30.

Com retrospectos distintos na última temporada, ambas as equipes chegam motivadas para o início da competição. O Águia de Marabá, que ainda saboreia o título da Supercopa Grão Pará conquistado contra o Canaã, enfrenta a Tuna Luso com algumas preocupações. Após baixas significativas no treinamento pós-conquista, o atacante Wander e o jovem Ramon, oriundo da base do clube, seguem no Departamento Médico e são dúvidas para a estreia. Apesar disso, a equipe liderada por Rafael Jacques busca manter a formação que garantiu a vitória na Supercopa, mantendo 11 jogadores do time campeão paraense em 2023 e agregando 14 novos reforços para o estadual.

Do outro lado, a Tuna Luso, comandada por Júlio César Nunes, chega com a expectativa de apresentar várias novidades em campo. Com 22 atletas na delegação, alguns ainda aguardam registro no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, impedindo sua participação oficial. No entanto, dois dos principais reforços, o atacante Jonathan Chula e o zagueiro Caíque Oliveira, estão regularizados e devem ficar à disposição.

Na temporada anterior, a Tuna Luso encerrou o Campeonato Paraense em sétimo lugar, assegurando sua permanência na elite estadual. Agora, a equipe foca exclusivamente no estadual, buscando melhorar o desempenho de 2023. Já o Águia de Marabá, que conquistou dois títulos em um curto espaço de tempo, incluindo o inédito Parazão, mantém o trabalho intenso desde o início de janeiro para manter sua posição de favoritismo.

Apesar do esforço, o treinador da Tuna Luso não poderá contar com o principal reforço, o atacante Leandro Cearense, que teve seu nome registrado no BID da CBF, mas ainda não foi oficialmente apresentado. O confronto entre as Águias promete emoções e marcará o início de uma jornada intensa no Parazão 2024.

Ficha Técnica

Local: estádio Zinho Oliveira

Data: 20/01

Hora: 16h30

Árbitro: Marco José Soares de Almeida

Assistentes: Ederson Brito de Albuquerque e Thânia Lopes da Silva

Quarto Árbitro: Elerson Fernandes da Silva

Analista de Campo: Olivaldo da Silva Moraes

Águia: Axel Lopes; Bruno Limão, David Cruz, Betão e Eric Di Maria; Júnior Dindê, Felipe Guedes e Davi Ceará; Elielton, Aleilson e Dieguinho.

Técnico: Rafael Jacques

Tuna Luso: Iago Hass; Wander, Dedé, Marlon, Wesley; T Bagagem, Jhonatan, Fazendinha (Jaime), Pedrinho (Germano); Luquinhas e Chula (Alex Silva)

Técnico: Júlio Césr Nunes