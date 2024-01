Águia vence o Canaã com gol no final do jogo e é campeão da Supercopa Grão-Pará

Na primeira edição da Supercopa Grão-Pará, Águia de Marabá levou a melhor. O Azulão venceu o Canaã por 1 a 0, com Bruno Limão marcando o gol do título aos 53 minutos do segundo tempo. A competição foi a primeira realizada na história e abriu a temporada do futebol paraense com a disputa entre o campeão do Parazão, Águia, e do Paraense B1, Canaã, de 2023.

A Super Copa Grão-Pará a partir deste ano vai marcar a abertura da temporada no futebol paraense. Em 2024, excepcionalmente foi realizada entre o campeão do Parazão e do Paraense B1, mas a partir de 2025 vai ser disputada entre o campeão do Parazão e o campeão da Copa Grão-Pará, nova competição que será disputada em paralelo ao Parazão.

A final da competição sempre será realizada na casa do campeão do Parazão. Como o atual campeão é o Águia de Marabá, o jogo foi disputado na casa do Zinho Oliveira.

O Águia estreiou na temporada com apenas quatro remanescentes de 2023 no time titular: Axel Lopes, Bruno Limão, David Cruz e Betão. No segundo temporada entraram outros dois jogadores que renovaram para 2024: Alan Maia e Wander. O Canaã também veio bastante modificado em relação ao time que conquistou o título do Paraense B1, com apenas quatro jogadores renovados: Mimica, Wanderlan, Railson e Paulo Rangel.

Primeiro tempo

Jogando em casa, foi natural o Águia dominar as ações ofensivas do primeiro tempo. Mas apesar do domínio em campo, a primeira etapa foi bastante truncada e de muita disputa física. Só depois da volta da parada técnica foi que o Águia conseguiu criar as melhores chances. O time marabaense exigiu do goleiro Matheus Polentine (Canaã) boas intervenções, principalmente em finalizações de fora da área, em sobras de escanteio. Canaã preferiu se resguardar um pouco mais defensivamente, apostar em jogadas de contra-ataque e de bola parada.

O destaque dos primeiros 45 minutos ficou com o goleiro do Canaã, que evitou o time do sudeste paraense a sair atrás do placar na disputa do título da Super Copa.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, só o Canaã voltou com substituições. O técnico Emerson Almeida sacou o zagueiro Mateus Martins para a entrada do zagueiro Gabriel.

Assim como na primeira etapa, o jogo demorou para engrenar. Águia seguiu com o domínio de jogo e o Canaã se defendendo para tentar matar o jogo na chance que tiver. Só a partir das trocas dos donos da casa, com a entrada de Alan Maia e Wander, foi que o jogo voltou a ter volume de jogo e Matheus Polentine operando milagres.

Na reta final de partida, o Águia aumentou a pressão no campo de ataque e também começou a dar espaços na defesa para o Canaã. O time visitante teve pelo menos duas oportunidades de fazer o gol no fim do jogo. Depois de tanto martelar e pressionar, a partida já parecia se encaminhar para a disputa de pênaltis, quando Bruno Limão aproveitou o rebote de um chute no travessão para marcar o gol do título aos 53 minutos do segundo tempo. O último suspiro para o título inédito da competição e na história do clube marabaense.

Primeiro campeão da Super Copa

Águia agora é detentor de três títulos diferentes de competições organizadas pela Federação Paraense de Futebol: Super Copa Grão-Pará (2024), Parazão (2023) e Paraense B1 (2015). Também foi a primeira conquista do treinador Rafael Jaques no Águia de Marabá, já que no título estadual do ano passado o time era comandado por Mathaus Sodré

Ficha técnica:

Local: Estádio Zinho Oliveira

Hora: 17h

Árbitro: Joelson Nazareno Ferreira Cardoso

Assistentes: Hélcio Araújo Neves e Gilmar Soares Sousa

Quarto Árbitro: Jânio Balzac Pereira

Cartões Amarelos: Hatos, Vinícius (Canaã)

Cartões Vermelhos: -

Águia: Axel Lopes; Bruno Limão, Betão, Davi Cruz (Caíque Baiano), Di Maria; Dindé, Felipe Guedes (Kaíque), Davi Ceará (Wander); Elielton (Braga), Dieguinho (Alan Maia) e Aleílson.

Canaã: Matheus Poletine; Vinícius, Mateus Martins (Gabriel), Mimica, Werley Capanema; Wanderlan, Balão Marabá (Pará), Hatos, Railson; Vini Santos (Marudá) e Paulo Rangel (Joel).