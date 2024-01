Zagueiro Davi Cruz fala sobre conquista de título e pretensões do Águia de Marabá no Parazão

O zagueiro Davi Cruz, um dos pilares da defesa do Águia de Marabá desde a temporada passada, durante entrevista coletiva nesta terça-feira (16) contou que o novo título conquistado pelo Azulão foi graças ao condicionamento físico da equipe, que iniciou a preparação física em novembro. Além de frisar que o Azulão ficou ainda mais visado após bons desempenhos e conquistas de títulos.

VEJA MAIS

“Temos que agradecer a Deus, porque o que ele tem feito nas nossas vidas é um motivo para sermos muito gratos. O Canaã tem atletas de qualidade, mas sabíamos que iríamos nos sobressair na parte física. Foi isso que aconteceu no segundo tempo. O futebol é apaixonante por isso: é não desistir, é lutar até o apito final. Fomos coroados”.

Além disso, com o título paraense 2023, o Azulão Marabaense ganhou mais notoriedade e, automaticamente, irá receber maior atenção dos rivais e, o zagueiro já tem a receita para driblar as dificuldades e defender o trono.

"Sabemos que será difícil, pois todos os times vão querer enfrentar a gente de forma totalmente diferente dos demais, pois somos os atuais campeões. Mas é manter a mesma postura, apresentar o mesmo futebol com responsabilidade e ser feliz. Nosso time vai respeitar da mesma forma as demais equipes. Não é novidade que todos vão querer ganhar de nós e vamos defender a história e o legado que tem o Águia", destacou.

David Cruz sabe que a disputa por uma vaga de titular está acirrada e, que o técnico Rafael Jacques, tem boas opções.

"São bons jogadores e se estão no Águia a razão é óbvia. Todos estão mostrando muito potencial para agregar na temporada. Quem estiver melhor, com certeza vai representar a camisa e quem ganha com isso é a instituição, a torcida e o nosso grupo", ressaltou.

Com bom desempenho na temporada passada, o zagueiro jogou por quase toda sua carreira no futebol paraense. Além do Águia, David passou pela Tuna, clube em que foi formado, Sport Belém, Independente de Tucuruí, Pinheirense, São Raimundo-AM e União Paraense.

Com David Cruz, o Águia estreia contra a Tuna Luso Brasileira, neste sábado (20), às 16h30, no Estádio Zinho Oliveira, em Marabá, pela primeira rodada do Parazão. O time marabaense também disputará Copa do Brasil, Copa Verde e a Série D do Campeonato Brasileiro.