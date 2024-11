Com apenas um jogo pelo Paysandu, Keffel custou quase R$ 800 mil, afirma imprensa portuguesa

A temporada 2024 está terminando para o Paysandu, que já garantiu a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro, mas ainda possui dois jogos antes de encerrar definitivamente a participação na Segundona deste ano. No entanto, mesmo com as 38 partidas na competição, alguns reforços contratados pelo Papão encerram a temporada sem muito espaço em campo, como é o caso do lateral-esquerdo Keffel.

O jogador chegou ao Paysandu em julho, a pedido do então técnico bicolor Hélio dos Anjos. Na época, Keffel foi uma alta aquisição custando aos cofres bicolores 130 mil euros - quase R$ 800 mil na cotação atual, de acordo com a imprensa portuguesa. Ainda segundo as informações, metade do valor foi destinado ao Torreense, time em que o lateral atuava em Portugal.

Vestindo a camisa bicolor, o lateral-esquerdo participou de apenas uma partida, realizada em 9 de agosto, contra o Santos, no Mangueirão. No jogo, válido pela 20ª rodada da Série B, o lateral entrou em campo aos 46 minutos e jogou durante todo o segundo tempo, mas não conseguiu evitar a derrota por 3 a 0. Na ocasião, o Papão ainda era comandado por Hélio dos Anjos. Desde então, o jogador perdeu espaço, permanecendo no banco de reservas, o que se estendeu sob o comando do técnico Márcio Fernandes.

VEJA MAIS

Últimos jogos do Paysandu

Caso seja uma opção para o técnico Márcio Fernandes, Keffel ainda tem chances de entrar em campo com o Paysandu nas duas últimas partidas do time na temporada. A primeira, válida pela 37ª rodada, será fora de casa, contra o Novorizontino, no próximo sábado (16/11); já a última do ano para o Papão será em casa, em pleno Mangueirão, contra o Vila Nova, no dia 24 de novembro.

Atualmente o Paysandu ocupa a 13ª colocação na tabela da Série B, com 46 pontos, e já garantiu a permanência na disputa da Segundona em 2025.