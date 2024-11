Remo e Paysandu estreiam com vitórias no Campeonato Paraense de Basquete e se preparam para Re-Pa

O Campeonato Paraense de Basquete Adulto começou com vitória da dupla Re-Pa. O Remo venceu o Basquete Paraense na noite da última quarta-feira (13), no ginásio Serra Freire, em Belém. Já o Paysandu superou o JP8 na primeira rodada da competição, o ginásio Moura Carvalho.

O clube Remo superou o Basquete Paraense com um placar de 87 a 67. Durante todos os quartos, o jogo foi bem disputado e parelho entre as duas equipes. Na primeira parcial, inclusive, o Leão Azul perdeu por 19 a 20, mas, nos tempos seguintes, conseguiu se recuperar para vencer o duelo.

"É uma honra poder estar aqui em Belém no Campeonato Paraense. Era a primeira minha vinda aqui. O povo me recebeu, principalmente o pessoal aqui do Remo, me recebeu muito bem. Só tenho a agradecer por tudo que vem acontecendo até agora. Com relação à equipe, eu acho que a gente teve muito pouco tempo de treinamento. Então, são coisas que a gente vai melhorar durante a competição. Eu acho que o primeiro jogo foi importante para a gente começar vencendo, é sempre muito importante. Eu acho que essa equipe vai fazer jogos difíceis e a gente tem que se preparar melhor para alcançar os objetivos", declarou o técnico azulino Abraão Wattfy, que fez sua estreia à frente do Remo.

A vitória bicolor foi mais elástica que a do rival. O Papão fez 106 a 57 sobre o JP8 na última quarta-feira (13). O cestinha do jogo foi Calvin Fugett Jr., com 26 pontos. Na próxima semana, o compromisso será com o maior adversário: o Remo.

Os times se enfrentam na terça-feira (19), em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Paraense. A partida será no estádio Mangueirinho e promete ser intensa. O Paysandu é o maior campeão estadual na modalidade, com 38 títulos. O Leão Azul vem logo atrás com 28 taças.

“Na terça-feira que vem a gente já tem outro compromisso. É, antes mesmo de vir, eu já tenho companheiros que já trabalharam aqui. Eu sei como é, todo mundo já falou. E a gente vai tentar o nosso melhor, com certeza. Eu vim aqui para somar com eles, tentar deixar alguma coisa positiva para eles. Espero que a gente possa ter bons resultados. A gente sabe que os garotos são todos daqui. É uma grande oportunidade de mostrar que os talentos daqui também podem fazer a diferença”, concluiu o treinador.