Em Belém, Seleção brasileira de basquete tenta vaga na Americup; saiba como comprar ingressos

A seleção brasileira de basquete masculino vai jogar no ginásio Mangueirinho, em Belém, nos dias 21 e 24 de novembro, em disputa das eliminatórias para a Copa América de Basquete, a Americup. Nos dois jogos, o Brasil vai encarar as equipes do Uruguai e Panamá, e os ingressos para as partidas estarão à venda a partir deste sábado (09/11).

Os bilhetes serão vendidos por R$ 50 a meia-entrada ou ingresso solidário para cada jogo, que dará direito a um acompanhante de até 12 anos. Um combo de ingressos para os dois jogos também será disponibilizado, custando R$ 80, também com direito a um acompanhante de 12 anos, para as duas partidas.

A venda das entradas inicia às 12h, virtualmente pelo site ingressosa.com, ou aplicativo da plataforma, ou presencialmente nas lojas Chillibeans.

Os dois jogos do Brasil terão início às 21h, no Mangueirinho. A seleção, comandada pelo técnico Aleksandar Petrovic, já foi convocada, e entre as estrelas do time estão Raulzinho, Georginho, Didi, Lucas Dias, Mãozinha e Bruno Caboclo, que disputam a vaga para a Américup, que ocorrerá na Nicarágua, em 2025. Para garantir a vaga, o Brasil só precisa de duas vitórias e ainda restam quatro duelos desta fase.

Confira a lista de convocados:

Armadores

Alexey Borges (Flamengo – BRA)

Elinho Corazza (Corinthians – BRA)

Raul Neto (Pinheiros – BRA)

Alas-armadores

Gui Deodato (Flamengo-BRA)

Georginho (Sesi Franca – BRA)

Didi Louzada (Sesi Franca – BRA)

Zu Jr (Sesi Franca – BRA)

Alas-pivôs

Lucas Dias (Sesi Franca – BRA),

Nathan Mariano (Sesi Franca – BRA)

Márcio Santos (Ratiopharm ULM – ALE)

Mathias Alessanco (Real Bétis – ESP)

Pivôs

Mãozinha (Memphis Hustle – EUA)

Bruno Caboclo (Hapoel – ISR)