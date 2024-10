Seleção brasileira de basquete é convocada para jogos em Belém; veja lista final

A seleção brasileira de basquete que virá jogar em Belém está definida. O técnico Aleksandar Petrovic já definiu os nomes que disputaram as Eliminatórias para a Americup 2025, entre os dias 21 e 24 de novembro, no ginásio Mangueirinho. O anúncio dos jogadores foi feito pela Confederação Brasileira de Basquete (CBB), na manhã desta quinta-feira (31).

Na convocação, o treinador manteve uma base da seleção que chegou até as quartas de final das Olimpíadas de Paris. Ao todo, seis atletas permaneceram na equipe. Raulzinho, Georginho, Didi, Lucas Dias, Mãozinha e Bruno Caboclo foram chamados para defender o Brasil.

Entre as novidades, está Mathias, atleta de 16 anos e promessa do basquete nacional. Além dele, Nathan Mariano, de 19, e Zu Júnior, de 21, também foram convocados.

Na última semana, o Petrovic havia divulgado uma lista dos pré-selecionados com 19 nomes. Destes, o técnico fez uma seleção mais criteriosa e ficou com apenas 13 atletas. Vitor Benite, Lucas Atauri e Ruan Miranda foram alguns dos jogadores cortados da convocação final.

Nesse momento, a seleção brasileira já está focada no projeto para Los Angeles 2028. Por isso, o técnico decidiu fazer uma lista com atletas experientes e novatos.

"Esta lista é formada com atletas experientes que estiveram nos Jogos Olímpicos, por atletas que treinaram antes do Pré-Olímpico e Paris 2024. E também jovens, para mostrar o processo de renovação que deve começar para encontrarmos novas caras para Los Angeles e depois. Não posso contar com todos da Europa, como Yago, e Leo Meindl, que está no Japão, e irá descansar nesta janela, e Benite, que irá descansar também, mas é importante ter essa mescla que pode conseguir os resultados e iniciar um processo de inserção de novos valores para o futuro", declarou Petrovic.

Americup 2025

Entre os dias 21 e 24 de novembro, a seleção brasileira de basquete vai enfrentar o Uruguai e o Panamá em Belém, no ginásio Mangueirinho. As partidas são válidas pelas eliminatórias da Americup 2025, que vai ocorrer na Nicarágua, no próximo ano. Para garantir a vaga, o Brasil só precisa de duas vitórias e ainda restam quatro duelos desta fase.

Confira a lista de convocados

Armadores

Alexey Borges (Flamengo – BRA)

Elinho Corazza (Corinthians – BRA)

Raul Neto (Pinheiros – BRA)

Alas-armadores

Gui Deodato (Flamengo-BRA)

Georginho (Sesi Franca – BRA)

Didi Louzada (Sesi Franca – BRA)

Zu Jr (Sesi Franca – BRA)

Alas-pivôs

Lucas Dias (Sesi Franca – BRA),

Nathan Mariano (Sesi Franca – BRA)

Márcio Santos (Ratiopharm ULM – ALE)

Mathias Alessanco (Real Bétis – ESP)

Pivôs

Mãozinha (Memphis Hustle – EUA)

Bruno Caboclo (Hapoel – ISR)