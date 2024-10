Belém receberá dois jogos da Seleção Brasileira de Basquete Masculino; vídeo

Nesta terça-feira (15), foi anunciado que Belém sediará dois jogos das eliminatórias para a Copa América de Basquete Masculino (AmeriCup 2025), que será realizada na Nicarágua. O anúncio foi feito pelo governador do Pará, Helder Barbalho, e pelo presidente da Confederação Brasileira de Basketball (CBB), o paraense Guy Peixoto. As partidas acontecerão na Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho.

"Receberemos a seleção brasileira de basquete masculino em Belém, logo após a sua participação nos Jogos Olímpicos. No dia 21 de novembro, o time enfrentará o Uruguai, e em 24 de novembro jogará contra o Panamá, ambos no Mangueirinho, como parte das eliminatórias da Copa América", afirmou o governador Helder Barbalho.

O governador também destacou a importância desses eventos para a região. "São grandes eventos que consolidam Belém e o Pará como rota esportiva, proporcionando integração por meio do esporte", afirmou.

Guy Peixoto, presidente da CBB, falou sobre a relevância da iniciativa para o desenvolvimento do basquete na região Norte. "Mais uma vez, o senhor traz um evento importante para o nosso estado, o que contribuirá muito para o futuro dessas crianças", disse Peixoto.

O Brasil está no Grupo B das eliminatórias, junto com Uruguai, Panamá e Paraguai. Apenas o time com o pior desempenho não se classificará para a AmeriCup, marcada para agosto de 2025, na Nicarágua. Os jogos serão na arena Guilherme Paraense, que tem capacidade para 11 mil pessoas, já recebeu importantes eventos, como o Pré-Olímpico feminino, em fevereiro deste ano, com seleções de Brasil, Austrália, Alemanha e Sérvia.