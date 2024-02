Torcida do Mangueirinho canta hino do Brasil à capela no Pré-Olímpico; vídeo

A torcida paraense fez uma grande festa no ginásio Mangueirinho, na estreia do Brasil no Pré-Olímpico de basquete feminino. Antes da partida, o público das arquibancadas cantou o hino nacional brasileiro à capela. Na noite desta quinta (8), a seleção enfrenta a Austrália pelo torneio que garante vaga nos Jogos de Paris.

O fato não é incomum no esporte paraense. Nas últimas duas últimas vezes que a Seleção Brasileira de futebol masculino jogou no Pará (2011 e 2023), os torcedores do estádio Mangueirão fizeram a mesma homenagem.

Pré-Olímpico

A partida entre Brasil e Austrália coloca frente a frente as duas melhores colocadas do torneio no ranking mundial. Enquanto as brasileiras ocupam a oitava posição, as austrlianas estão em terceiro lugar.

Mais cedo, antes da partida da Seleção, a Alemanha venceu a Sérvia por 73 a 66 na primeira zebra deste Pré-Olímpico. As sérvias, inclusive, serão as próximas adversárias das brasileiras, na segunda rodada do torneio, que será disputada no sábado (10), também no ginásio Mangueirinho.