Khabib Nurmagomedov abre o jogo e explica por que não quer mais lutar

O nome de Khabib Nurmagomedov ainda circula entre fãs do UFC como uma possível atração para um retorno triunfal ao octógono. Mas o próprio ex-campeão dos leves (até 70,3 kg) do Ultimate tratou de encerrar qualquer especulação: ele não pretende voltar.

Em entrevista ao Husgle Show, Khabib foi categórico ao afirmar que seu corpo já não suporta a rotina exigida para voltar ao alto nível competitivo. Prestes a completar 37 anos em setembro, o russo destacou que hoje seriam necessários ao menos seis meses de preparação intensa e, mesmo assim, não garante que conseguiria repetir a performance que o consagrou como um dos maiores nomes da história do MMA.

“Dois a três meses não seriam suficientes. Se formos falar puramente hipoteticamente, certo? Se formos honestos, levaria pelo menos seis meses. Você não pode simplesmente dizer: ‘Me dê seis meses, estarei pronto’. Não. Para entrar em forma para lutar, para voltar à sua antiga forma, você precisa de muito tempo”, disse Khabib.

Durante a conversa, Khabib ainda relembrou a intensidade de seus treinos no auge da carreira, revelando que abria mão de absolutamente tudo para focar nas lutas.

“Se me dessem uma luta, bum, em 100 dias eu desligava tudo. Completamente. Sem viagens, sem reuniões, sem contratos comerciais. Eu não tocava em nada. Eu dizia a eles: ‘Não me incomodem’. Eu treinava de manhã e à noite, de manhã e à noite, descansando apenas aos domingos. Se eu faltasse a uma dessas sessões, eu tinha um ataque de pânico”, confessou.

Lenda do jiu-jítsu, Marcus Buchecha perde na estreia no UFC

O brasileiro Marcus Buchecha teve uma recepção nada agradável no UFC. Após um bom início, com certo domínio do cage e das ações no primeiro round, Buchecha pareceu estar cansado nos assaltos seguintes. O lutador, considerado por muitos o maior nome da história do jiu-jítsu, tentou aplicar seu jogo de chão, mas foi frustrado pelas boas defesas do eslovaco Martin Buday, que, com eficácia, conectou bons golpes e venceu por decisão unânime.

Whindersson usa canal no YouTube com 45 milhões de inscritos para transmitir MMA nacional

O Coari Champions 7, principal evento de MMA do interior do Amazonas, será transmitido ao vivo no canal de Whindersson Nunes no YouTube na próxima quarta-feira (30), a partir das 19h, no horário de Brasília (18h no horário local). A narração ficará por conta de Carlos Arthur Jr., com comentários de Carlos Prates, um dos principais nomes do Brasil no UFC na atualidade.

De Ridder vence Robert Whittaker e segue invicto no UFC

Reinier de Ridder continua embalado nos pesos-médios (até 84 kg) do UFC. Neste sábado (26), o holandês superou Robert Whittaker na luta principal do evento realizado em Abu Dhabi e segue invicto desde que ingressou no principal evento de MMA do mundo.

Ele, que fez história no ONE Championship ao se tornar campeão em duas categorias de peso diferentes, soma agora quatro vitórias em quatro lutas no UFC. A deste sábado, porém, foi diferente de todas as outras, que terminaram em nocaute rápido.

Michel Pereira promete nocaute e espetáculo contra Marco Túlio

Michel Pereira está pronto para apagar a má fase com estilo. Após duas derrotas consecutivas no UFC, o peso-médio (84 kg) paraense volta ao octógono no dia 23 de agosto, em Xangai, onde enfrenta o compatriota Marco Túlio, o “Matuto”, no card do UFC China. E o recado já foi dado: o objetivo é finalizar, nocautear e entreter.

Apesar da relação de amizade com o adversário, Michel adotou um tom direto ao projetar o duelo. Sem rodeios, o “Paraense Voador” afirmou que vai buscar a vitória com contundência e espetáculo — do jeito que o público conhece bem.

“Essa luta eu posso finalizar e matar. O Marco Túlio é um bom striker, meu amigo, um cara legal, um brasileiro… Mas esse é o meu trabalho. Vamos fazer um grande show e nocautear o Marco Túlio”, declarou o lutador, que também exaltou a preparação para o combate.

“Estou muito empolgado. Eu treino todos os dias, me alimento bem, estou muito forte. Meu treino está bom e estou muito animado”, concluiu.