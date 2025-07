Confira como foi o confronto Brasil x Argentina no Strike Fight Championship em Portel, na Ilha do M

Portel, na Ilha do Marajó, foi palco de uma noite histórica para o MMA brasileiro, com a realização da 18ª edição do Strike Fight Championship (SFC). O evento se destacou pelo confronto entre Brasil e Argentina, uma verdadeira batalha de atletas de alto nível, que resultou em uma vitória expressiva dos brasileiros nas lutas principais.

Dentre os destaques do card, as vitórias de Nildo Kathau e Rodrigo Javali foram fundamentais para consolidar o triunfo brasileiro na competição. Kathau venceu por decisão unânime dos juízes, demonstrando técnica e resistência, enquanto Javali também saiu vencedor, reforçando seu talento e determinação no octógono.

O Strike Fight Championship 18 ficou marcado pela força do MMA paraense e pelo espírito competitivo que uniu atletas de diversas regiões do Pará, especialmente na disputa contra os argentinos, que valorizaram ainda mais o espetáculo promovido na cidade de Portel. Uma noite inesquecível, que reforça o crescimento e a paixão pelo esporte no estado e no país.

Resultados do Strike Fight Championship 18:

01 – Luciano Amorim venceu Junior dos Santos por desistência no 1º round

02 – Crislan Paixão venceu Jackson Costa por finalização no 1º round

03 – Ederson Bidão venceu Edson "Didico Marreta" por decisão dividida dos juízes

04 – Carolina Araújo venceu Liane Souza por decisão unânime dos juízes

05 – Jodias Cardoso venceu Márcio Gemaque por nocaute técnico no 1º round

06 – Cristian Esquerda venceu Leonardo "Leo Jitsu" por nocaute no 1º round

07 – Leonardo Black venceu Pantera por nocaute técnico no 1º round

08 – Maif Júnior venceu Silva Júnior por finalização no 1º round

09 – Nildo Kathau venceu Maximiliano Perez por decisão unânime dos juízes

10 – Rodrigo Javali venceu Jesus Ru por decisão dividida dos juízes

Morre Hulk Hogan, lenda do WWE, aos 71 anos

O mundo da luta livre perdeu, nesta quinta-feira (24), um de seus maiores ícones. Hulk Hogan, considerado por muitos o rosto mais reconhecível da história do wrestling profissional, morreu aos 71 anos após sofrer uma parada cardíaca em sua casa, na Flórida. A informação foi divulgada pelo site TMZ Sports e confirmada por fontes próximas à família.

UFC anuncia revanche entre Alex Poatan e Magomed Ankalaev

O UFC confirmou oficialmente a revanche entre Alex Poatan e Magomed Ankalaev pelo cinturão dos meio-pesados (até 93 kg). O duelo será a luta principal do UFC 320, marcado para o dia 4 de outubro, em Las Vegas.

O anúncio ocorre após meses de provocações entre os protagonistas e incertezas sobre a oficialização da disputa. Poatan e Ankalaev se enfrentaram no UFC 313, em um combate equilibrado de cinco rounds, vencido pelo russo por decisão dos juízes.

Paulo Borrachinha explica motivo da ‘tremedeira’ antes do UFC 318: ‘Estava muito motivado’

Paulo Borrachinha usou a coletiva de imprensa pós-evento para esclarecer a situação. Ele minimizou as especulações sobre seu comportamento e negou qualquer problema de saúde ou uso de substâncias.

Segundo o lutador, a intensidade demonstrada foi resultado de uma motivação extrema e do foco total na missão de vencer:

“Primeiro de tudo, as pessoas disseram que eu estava tremendo. Eu não estava doente nem nada. Não usei nenhuma droga ou algo assim. Eu só estava muito motivado, muito focado, muito ligado nessa luta.

Nos bastidores, eu ficava dizendo para mim mesmo, gritando para mim mesmo o tempo todo: ‘Isso é trabalho, vai trabalhar, faz o seu. Você precisa dessa vitória. Eu não vou voltar sem essa vitória. Essa é minha’. Eu voltei. Eu estou de volta.”

Van Steenis vence Eblen e conquista cinturão dos médios da PFL

Costello van Steenis é o novo campeão dos pesos-médios da PFL Champions Series. O espanhol derrotou o então detentor do título, Johnny Eblen. O duelo aconteceu na Cidade do Cabo, na África do Sul, naquele que foi o primeiro evento de MMA em proporções internacionais realizado no continente africano.