Porto Fight realiza sua 11ª edição em Porto de Moz

Na última sexta-feira (18), a cidade de Porto de Moz, no Pará, foi palco da 11ª edição do Porto Fight, um dos eventos mais aguardados do cenário de artes marciais da região. A competição aconteceu no Ginásio Municipal Chico Cruz, reunindo um público animado que prestigiou combates emocionantes de MMA e Muay Thai.

A luta principal da noite colocou frente a frente Ridelci Dias, conhecido como “Escorpião”, e Evailson “Sombra”. Ridelci saiu vitorioso ao finalizar o adversário ainda no primeiro round, garantindo o destaque da noite. O evento reafirma a tradição do Porto Fight como uma importante vitrine para os talentos locais e regionais das artes marciais. A expectativa é que novas edições continuem movimentando o esporte na cidade e em toda a região.

Resultados oficiais do Porto Fight 11:

Muay Thai

Adriel Barbosa venceu Blendo Silva por decisão unânime dos juízes

MMA

Formiguinha derrotou Delton Altes por nocaute no primeiro round

Márcio “Cão de Briga” venceu Adriel Muralha por nocaute técnico no segundo round

Jhon Thor derrotou Felison Barbosa por nocaute técnico no segundo round

Irgno Sombra venceu Gerlyson Duarte por interrupção médica no segundo round

Ridelci Dias “Escorpião” venceu Evailson “Sombra” por finalização no primeiro round

Leno Maia inaugura centro de treinamento em Inhangapi (PA)

O faixa-preta Leno Maia inaugura nesta terça-feira, às 18h30, em Inhangapi, no Pará, mais um centro de treinamento: o Leno Maia Fight Team. A cerimônia marca o início de um espaço dedicado às artes marciais e ao desenvolvimento social, oferecendo aulas de boxe, Muay Thai e Jiu-Jitsu para praticantes de todas as idades.

Além das atividades esportivas, o centro também apoiará o Projeto Social “Pra Lá Quilombolas do Futuro”, realizado aos sábados, voltado ao fortalecimento da comunidade quilombola de Petimandeua, promovendo valores como disciplina, respeito e inclusão.

Leno Maia também mantém outros projetos sociais na cidade de Castanhal, no bairro do Milagre, como o Projeto Campeões, que visa formar atletas do futuro, além de outras ações voltadas à comunidade quilombola, contribuindo para o desenvolvimento social e esportivo da região.

O centro de treinamento está localizado na Rua da Matriz, nº 22, em Inhangapi. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (91) 98476-7339.

Venha fazer parte dessa nova história de força, disciplina e transformação!

BJJ Clubes estreia em Brasília com entrada gratuita e premiação de R$ 500 mil

O BJJ Clubes confirma seu retorno em 2025 com um novo formato e a promessa de resgatar a força dos campeonatos por equipes no jiu-jitsu nacional. A primeira edição desta nova fase será no dia 3 de agosto, na Arena Hall, em Vicente Pires (DF), e já tem confrontos de peso definidos: Alliance Jiu-Jitsu enfrenta a Ataque Duplo Jiu-Jitsu, enquanto a GFTeam encara a Almeida JJ Academy na estreia do torneio.

Com uma premiação inédita de R$ 500 mil, o evento reunirá algumas das maiores potências da modalidade em formato mata-mata — quem perder, está fora. O Troféu Brasil de Jiu-Jitsu, idealizado por Dedé Pederneiras, surge como herdeiro da tradição dos antigos Brasileiros de Equipes da CBJJ, valorizando a rivalidade entre academias e exigindo o máximo desempenho técnico desde a primeira luta.

Karate Combat anuncia torneio de pesos pesados com estrelas do UFC

O Karate Combat se destaca com um torneio Last Man Standing, que faz parte de um evento de duas noites com lutadores da categoria peso-pesado — incluindo veteranos do UFC e campeões de outras organizações. O torneio será realizado em Miami, nos dias 18 e 19 de julho, e contará ainda com quatro disputas de cinturão, incluindo o retorno de Aline Pereira, irmã do ex-campeão do UFC Alex Poatan.

Participam do torneio os veteranos do UFC Robelis Despaigne, Tim Johnson, Chase Sherman, Alan Belcher, Zac Pauga e Braxton Smith, além do ex-campeão do Glory Saulo Cavalari e do veterano do Bellator Daniel James. O vencedor será o próximo desafiante ao cinturão do atual campeão Sam Alvey.

Dustin Poirier reflete sobre a carreira no MMA: ‘Senti o amor dos fãs’

Após competir pela última vez como atleta profissional na luta principal do UFC 318, Dustin Poirier começa a dimensionar o impacto que causou ao longo de 14 anos no MMA. No dia seguinte ao duelo contra Max Holloway, o agora ex-lutador se mostrou emocionado com a recepção calorosa que recebeu.

“Eu senti o amor da empresa, da cidade, dos fãs e da mídia. Eles me fizeram sentir que conquistei muito no esporte esta semana”, declarou o “Diamante” em entrevista ao jornalista Mike Bohn, apresentador do podcast Bohnfire.

Aline Pereira, irmã de Alex Poatan, conquista cinturão no Karate Combat

Na noite de sábado (19), Aline Pereira, irmã do ex-campeão do UFC Alex Poatan, conquistou o título da divisão peso-mosca do Karate Combat. No evento 56, realizado em Miami, ela venceu a grega Fani Peloumpi por decisão unânime, faturando o cinturão da categoria, que estava vago.

Shooto Brasil 131 movimenta Brasília com dois cinturões em disputa

A capital federal se prepara para receber mais uma edição do Shooto Brasil, que chega ao card de número 131 no dia 1º de agosto, em Brasília (DF). Com apoio do Governo do Distrito Federal, por meio da Secretaria de Esportes, o evento promete lutas equilibradas e presença de atletas consagrados.

O card principal será transmitido ao vivo pelo UFC Fight Pass, a partir das 20h (horário de Brasília). Já o card preliminar terá transmissão pelo canal oficial do Shooto no YouTube, às 19h. Os demais resultados poderão ser acompanhados em tempo real no Instagram oficial da organização.

Card Principal – Shooto Brasil 131

Data: 01/08/2025

Local: Brasília/DF

Ary Farias (14-5-0) x Joshuah “Demia Maia / Mão de Pedra” Magalhães (8-0-0) – Peso Galo

Marcone Muniz Soares (13-6-1) x Juscelino Pantoja (7-1-0) – Peso Mosca

Gabriel Gomes (0-0-0) x Paulo “Zero 3 / Menor CZS” Victor Santos Silva (8-1-0) – Peso Mosca

Junior Magal (15-11-0) x Edilberto “Crocota” de Oliveira (30-19-2) – Peso Médio

Wanderson Ferreira (10-3-0) x João “The Diamond” Oliveira (14-5-0) – Peso Pena

Tairone Soares (7-3-0) x Jean “Selvagem” Sevalho (7-0-0) – Peso Mosca

Rony “Ratinho” Henrique (18-14-1) x Derick Borges (7-3-0) – Peso Galo

Anderson Xavier (5-2-0) x Adversário a Confirmar – Peso Galo

Pedro Henrique Silva (0-1-0) x Adversário a Confirmar – Peso Pena

Clauber José “CJ” de Souza (2-1-0) x Adversário a Confirmar – Peso Galo

Adversário a Confirmar x Fernanda Guersone – Peso Pena